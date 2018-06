Verstappen klokt zevende tijd in eerste vrije training voor GP Frankrijk

Verstappen kende de nodige problemen met zijn auto en kwam daardoor maar tot vijftien ronden. De twintigjarige Limburger klokte op ultrasofts 1.33,331, waarmee hij ruim een seconde langzamer was dan Hamilton.

Het is nog niet bekend wat de oorzaak is van de technische problemen bij Verstappen, die net als veel andere coureurs last had van de harde wind. De coureur van Red Bull Racing schoof in bocht 6 bij een inhaalactie van de baan. Esteban Ocon (Force India) was de enige coureur die tot minder ronden kwam dan de Nederlander.

Hamilton reed net als Verstappen op ultrasofts en klokte een rondetijd van 1.32,231. De Mercedes-coureur en viervoudig wereldkampioen hield onder anderen zijn teamgenoot Valtteri Bottas (1.32,371) en Red Bull Racing-coureur Daniel Ricciardo (1.32,527) achter zich.

Ferrari-coureurs Kimi Raikkonen (1.33,003) en Sebastian Vettel (1.33,172) completeerden de top vijf.

Ericsson

De training werd enkele minuten voor het einde afgebroken vanwege een crash van de Zweed Marcus Ericsson. De 27-jarige coureur van Sauber vloog uit de bocht en belandde tegen de bandenstapel, waarna de vlammen uit zijn auto kwamen. Ericsson kon wel zelf uit zijn auto stappen.

Later op vrijdag (16.00 uur) staat ook de tweede vrije training op het programma in Frankrijk. Ook zaterdag om 13.00 uur wordt de laatste training afgewerkt, om 16.00 uur gevolgd door de kwalificatie. Zondag om 16.10 uur gaan de lichten op het circuit op groen voor de race.

De Grand Prix van Frankrijk staat voor het eerst in twintig jaar weer op de Formule 1-kalender.