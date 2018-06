Verstappen klokt zevende tijd in eerste vrije training voor GP Frankrijk

Verstappen kende wat problemen met zijn auto - vermoedelijk aan een batterij in de bolide - en kwam daardoor maar tot vijftien ronden. Alleen Force India-coureur Esteban Ocon was met veertien rondes nog minder productief.

Omdat Paul Ricard na een afwezigheid van 28 jaar terugkeert op de Formule 1-kalender, zijn de meeste coureurs nauwelijks bekend met de baan en zijn de vrije trainingen belangrijk om het circuit goed te leren kennen. Verstappen reed zelfs nog nooit op de baan in Zuid-Frankrijk en kent die alleen van de simulator.

De twintigjarige Limburger klokte op ultrasofts 1.33,331, waarmee hij ruim een seconde langzamer was dan Hamilton. Daniel Ricciardo bewees dat Red Bull wel degelijk potentie heeft op het circuit door de derde tijd op iets minder dan drie tienden van Hamilton te noteren.

Verstappen had net als veel anderen last had van de harde wind. De coureur van Red Bull Racing schoof in bocht 6 bij een inhaalactie van de baan. Op datzelfde punt spinden ook Kimi Raikkonen (Ferrari) Ocon (Force India), Stoffel Vandoorne (McLaren) en Brandon Hartley (Toro Rosso).

Ericsson

De training werd enkele minuten voor het einde afgebroken vanwege een crash van de Zweed Marcus Ericsson. De 27-jarige coureur van Sauber vloog in bocht 9 van de baan en belandde ondanks de lange uitloopstrook tegen de bandenstapel, waarna de vlammen uit zijn auto kwamen. Ericsson had dat in eerste instantie niet in de gaten en werd over de teamradio gesommeerd snel uit zijn auto te klimmen.

Later op vrijdag (16.00 uur) staat de tweede vrije training op het programma in Frankrijk. Zaterdag om 13.00 uur wordt de laatste training afgewerkt, om 16.00 uur gevolgd door de kwalificatie. Zondag om 16.10 uur gaan de lichten op het circuit op groen voor de race.