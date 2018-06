Vettel vreest in Frankrijk ondanks gelijkenissen niet voor herhaling Spaanse GP

"Na de race in Barcelona hadden we veel vragen, maar het team heeft hard naar de antwoorden gezocht tijdens de testweek na de Spaanse Grand Prix. Ik ben optimistisch over de komende race", zei Vettel donderdag in Frankrijk.

Het Circuit Paul Ricard vertoont qua lay-out veel overeenkomsten met de baan in Barcelona. Er zijn enkele rechte stukken en veel bochten die op hoge snelheid genomen kunnen worden. Bovendien ligt op beide banen hetzelfde type nieuw asfalt.

De coureur van Ferrari kende medio mei een van zijn mindere Grands Prix dit jaar. Achter het Mercedes-duo Lewis Hamilton en Valtteri Bottas en Red Bull Racing-coureur Max Verstappen eindigde hij op de vierde plaats.

De Duitser, die in de WK-stand één punt voorsprong op Hamilton heeft, erkent dat de omstandigheden in Spanje en Frankrijk vergelijkbaar zijn, maar wil zich daar niet bij voorbaat achter verschuilen. Het Circuit Paul Ricard keert na een afwezigheid van 28 jaar terug op de Formule 1-kalender.

"Ik zie geen reden waarom wij problemen zouden moeten hebben op deze baan. Ik heb hier nooit geracet, dus het is nog lastig te voorspellen wat we zondag kunnen verwachten."

Hamilton

Hamilton gaat er ook niet van uit dat Mercedes in Frankrijk even dominant als in Barcelona zal zijn. "Dat is niet de mentaliteit waarmee we hier gekomen zijn", zei de Brit. "Ik verwacht absoluut een strijd tussen de topteams. We kijken niet te veel terug naar Barcelona, de anderen zullen daar ook van geleerd hebben en nu beter voor de dag komen."

De viervoudig wereldkampioen kijkt uit naar zijn eerste optreden op Paul Ricard. "Ik zal mijn hele leven blijven racen. Als je dan voor het eerst op een nieuw circuit rijdt, is dat altijd spannend."

"Het geeft me een positief gevoel om op deze baan te rijden die zo lang niet op de kalender heeft gestaan. En ik wil de eerste zijn die hier na al die jaren wint."

Uitloopstroken

Uniek aan het Franse circuit zijn de enorm brede uitloopstroken langs de baan, met een vertragend soort asfalt. Vettel nam donderdag uitgebreid de tijd om tijdens zijn circuitwandeling gehurkt de blauwe en rode stroken naast het circuit te bestuderen.

Ook de Duitser heeft nauwelijks ervaring met de baan in Zuid-Frankrijk. "Ik heb hier wel eens een test op een natte baan gereden, maar dat was nog op het verkorte circuit."

De dertigjarige coureur toonde zich niet erg verheugd met de terugkeer van Paul Ricard in de Formule 1. "Het is niet de meest opwindende baan van de kalender. Ik ben wel blij dat de Formule 1 terug is in Frankrijk, want hier ligt veel historie van de sport. Ik hoop dat er in de toekomst een Franse GP blijft, maar dan wel op een ander circuit."

Op vrijdag om 12.00 en 16.00 uur zijn de eerste trainingen in Frankrijk. Ook zaterdag om 13.00 uur wordt getraind, om 16.00 uur gevolgd door de kwalificatie. Zondag om 16.10 uur gaan de lichten op het circuit op groen voor de race.