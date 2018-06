Formule 1-coureurs kijken in Frankrijk zo vaak mogelijk naar WK

"Ik kijk best veel wedstijden van het WK", zegt Verstappen op het Circuit Paul Ricard in Zuid-Frankrijk. De coureur van Red Bull Racing vindt de amusementswaarde van het toernooi wel nog tegenvallen.

"Tot nu toe zijn er niet echt veel interessante wedstrijden. Als je één goed team hebt en één slecht team, dan gooit dat slechte team alles dicht en krijg je saaie duels. Maar later in het toernooi komen de goede teams tegenover elkaar te staan en dan krijg je wel mooi spel."

Nu Oranje ontbreekt in Rusland, hoopt Verstappen dat Brazilië wereldkampioen wordt. "Ik vind het altijd mooi om dat land te zien spelen." In de eerste wedstrijd tegen Zwitserland (1-1) stelden de 'Goddelijke Kanaries' teleur, zag ook de Limburger. "Maar het toernooi duurt nog even dus misschien kunnen ze er nog in groeien."

Frans elftal

Pierre Gasly liep donderdag op het Circuit Paul Ricard rond in het shirt van het Franse nationale elftal, met rugnummer 10. De jonge coureur van Toro Rosso is een groot fan van de voetbalploeg en mocht vorige maand bij een oefenduel met Italië de aftrap verrichten.

Gasly en zijn landgenoten zagen tot hun genoegen hoe de Fransen zich met een 1-0 zege op Peru voor de achtste finales plaatsen.

Lewis Hamilton heeft in Frankrijk niet de mogelijkheid om naar 'zijn' Engeland te kijken. De start van de race valt zondag samen met de tweede helft van Engeland-Panama op het WK.

"De monteurs zullen met één oog naar het WK kijken en met het andere oog op de auto letten", voorspelt de viervoudig wereldkampioen. "Ze hopen allemaal heel graag dat we eindelijk weer wereldkampioen worden."

Eén oog

Hamilton is een groot fan van de Engelse ploeg, maar werd de laatste grote toernooien niet bepaald verwend. Alleen in 1966 werd Engeland wereldkampioen. "Voor mijn generatie is het niet geweldig geweest", zegt de coureur met een understatement.

"Daarom vind ik dat Engeland het verdient om weer wereldkampioen te worden. Duitsland, Spanje, Italië en Frankrijk is het de laatste jaren allemaal wel gelukt. Nu zijn wij weer aan de beurt."

Hamilton (33) zat in Stevenage op dezelfde school als Engels international Ashley Young, die een jaar jonger is. "Ik ken hem niet heel goed, maar weet nog wel dat hij als kind al fantastisch kon voetballen. Het is mooi om te zien hoe hij zijn droom heeft waargemaakt, net zoals ik dat doe in de Formule 1."

Hamilton droomde al van jongs af aan van een sportcarrière. "Als kind heb ik veel naar voetbal op tv gekeken, net als veel andere sporten. Dan droom je ervan om je land te vertegenwoordigen op bijvoorbeeld de Olympische Spelen. Ik denk dat elk kind zulke dromen heeft."

"Ik heb het privilege dat ik in de Formule 1 mijn land op een wereldpodium vertegenwoordig. Ik ben erg patriottisch en voel me trots als ik na een zege de Britse vlag zie op het podium."

Die vlag wordt zondag aan het eind van de middag mogelijk opnieuw gehesen, mits Hamilton de race (start om 16.10 uur) weet te winnen. Vrijdag om 12.00 en 16.00 uur beginnen de vrije trainingen. Op zaterdag is er vanaf 13.00 uur nog een training, gevolgd door de kwalificatie om 16.00 uur.