Alonso voelt zich na Le Mans '90 procent fit' voor drie Grands Prix op rij

"Ik voel me nu 90 procent fit. Ik ben nog steeds aan het herstellen van Le Mans", zei Alonso donderdag op Circuit Paul Ricard. Na zijn uitstapje naar de legendarische 24 uursrace komt hij daar dit weekend weer in actie in de Formule 1.

"Elke sprint in Le Mans is zo lang als 2,5e Formule 1-race. Het vergt erg veel van je lichaam, maar ook mentaal is het zwaar", blikt Alonso terug op Le Mans. "Ik heb tijdens de 24 uur misschien anderhalf uur geslapen. Al slaap je niet echt, maar een beetje half."

Voor de 36-jarige Alonso en de andere coureurs in de Formule 1 staan er drukke weken op het programma. Na de race in Frankrijk verplaatst het Formule 1-circus zich naar Oostenrijk. Een week later staat de race in Groot-Brittannië op het programma. Na een weekend rust zijn de GP's van Duitsland en Hongarije.

"Ik ben in totaal zelfs negen weekenden op rij aan het racen, maar dat is geen probleem", zegt de tweevoudig wereldkampioen. "Voor de crew van de teams die alles opbouwen en afbreken en over enkele dagen in een ander land hetzelfde moeten doen, is dit schema veel zwaarder."

Triple Crown

Na zijn winst in Le Mans en zijn eerdere zege in de Grand Prix van Monaco heeft Alonso twee van de drie overwinningen voor de 'Triple Crown of Motorsport' op zak. Om die prestigieuze eretitel te pakken, moet de coureur van McLaren ook de Indy 500 op zijn naam schrijven.

Alonso wimpelde vragen over een mogelijke tweede deelname na 2017 aan die Amerikaanse race donderdag af. Er wordt al enige tijd gespeculeerd over zijn afscheid in de Formule 1, zeker nu hij met de 'Triple Crown' een nieuw doel lijkt te hebben.

"Laten we zien wat de toekomst brengt. Op dit moment ben ik nog aan het nagenieten van Le Mans."

Onvrede

Toch kon de Spanjaard het niet laten om zijn onvrede over de huidige opzet van de Formule 1 opnieuw te uiten. "In Le Mans heb ik gezien hoe racen hoort te zijn. Het was heel onvoorspelbaar."

"Het team van Zak Brown (tevens CEO van McLaren, red) kwalificeerde zich als achttiende, maar haalde in de race het podium van de LMP2-klasse. Dat is in de huidige Formule 1 niet mogelijk", realiseert Alonso zich.

"Ik weet nu al dat ook in Frankrijk de zevende plaats voor mij het maximaal haalbare is, als de drie topteams geen problemen krijgen. Dat is momenteel het grote probleem van de Formule 1."

Vrijdag om 12.00 en 16.00 zijn de eerste trainingen voor de Franse GP. Een dag later begint om 13.00 uur de derde training, gevolgd door de kwalificatie om 16.00 uur. De race begint zondag om 16.10 uur.