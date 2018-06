Ricciardo sluit McLaren of Renault niet uit ondanks spoedig aanbod Red Bull

Nadat Red Bull Racing eerder deze week bekendmaakte dat Honda vanaf volgend jaar Renault vervangt als motorleverancier, verschuift de aandacht van de teamleiding naar contractverlenging voor Ricciardo.

"Ik denk dat er snel een aanbieding komt, waarschijnlijk binnen een week. Het team zal hopen snel duidelijkheid te krijgen, bijvoorbeeld binnen twee weken", aldus de Australische coureur, die zelf minder haast heeft.

Op het Circuit Paul Ricard, waar komend weekend de Grand Prix van Frankrijk wordt verreden, praatte Ricciardo donderdag open en zonder terughoudendheid over zijn mogelijke plannen voor de toekomst. "Ik ga er goed over nadenken, maar voor de zomerpauze in augustus wil ik duidelijkheid hebben over waar ik volgend seizoen rijd. Ik wil niet tijdens mijn vakantie twee weken lang aan de telefoon hangen om over een contract te onderhandelen."

Met zijn zeges in China en Monaco op zak heeft Ricciardo een sterke onderhandelingspositie met Red Bull of een eventueel nieuw team. De 28-jarige coureur rijdt sinds 2014 voor de Oostenrijkse renstal, eerder kwam hij uit voor dochterteam Toro Rosso.

"De beslissing over mijn toekomst is de op één na moeilijkste die ik in mijn carrière heb moeten maken", stelt Ricciardo. "De moeilijkste beslissing ooit was om op jonge leeftijd Australië te verlaten en een internationale carrière na te jagen. Ik wist niet of ik goed genoeg zou zijn. Maar qua moeilijkheidsgraad komt deze beslissing dicht in de buurt."

Dat Red Bull gaat samenwerken met Honda, speelt een rol in zijn beslissing. "Ik ga me er goed in verdiepen nu het officieel is geworden. Ik ga alle gegevens bekijken om te weten te komen of het een goede beslissing is, al zie ik nu al veel pluspunten."

Topteams

Ricciardo wordt het hele jaar al in verband gebracht met een mogelijke overstap naar Ferrari of Mercedes, de topteams die dit seizoen strijden om de wereldtitel. In eerdere interviews zei hij al te willen kiezen voor een team waar hij "kans maakt op de wereldtitel".

Daarom was het verrassend dat Ricciardo donderdag ook Renault en McLaren als mogelijke nieuwe werkgever noemde. De twee teams rijden dit jaar in de grote middenmoot, op ruime afstand van de drie topteams. "Natuurlijk noemt iedereen Mercedes en Ferrari als mogelijke nieuwe teams voor mij. Maar er zal ook interesse van andere teams komen."

"Het hangt er bij McLaren van af wat Fernando Alonso gaat doen. Als hij besluit te stoppen, dan kan ik me voorstellen dat ze een ervaren vervanger zoeken", doelde Ricciardo op zichzelf.

"Als Renault me een aanbieding zou doen, zeg ik niet bij voorbaat 'nee'. Nu doen ze nog niet mee om de wereldtitel, maar wie weet in de toekomst wel."

Hamilton

De zevenvoudig Grand Prix-winnaar neemt Lewis Hamilton als voorbeeld. De viervoudig wereldkampioen stapte in 2014 tot veler verbazing over van toenmalig topteam McLaren naar het kleinere Mercedes, dat zich na regelwijzigingen ontpopte tot een schier onverslaanbaar team.

"Lewis haalde de trekker op het juiste moment over", zei Ricciardo met een grijns over de timing van de Brit. "Misschien was het toeval, maar hij zei dat hij exact wist wat hij deed."

Ricciardo vermoedt dat zoiets opnieuw kan gebeuren, met de regelwijzigingen van komend jaar aan de vleugels en die vanaf 2021 bij de motoren in het achterhoofd. "Daarom kan een aanbod van een ander team aantrekkelijk zijn. Ik zeg niet dat Renault en McLaren nu bovenaan mijn lijstje staan, maar ik sluit het ook niet helemaal uit op dit moment."