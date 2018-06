Mogelijk opnieuw uitstel vernieuwde motor baart Hamilton geen zorgen

De beslissing daarover wordt vrijdag na de trainingen genomen. "Ik heb op dit moment geen idee hoe het er precies voor staat", zei Hamilton donderdag op Circuit Paul Ricard.

Het Duitse team heeft twee opties voor de race in Frankrijk: het vernieuwen van enkele onderdelen van de motor, of de introductie van een geheel nieuwe krachtbron. Dat laatste stond eigenlijk twee weken geleden in Canada al op de planning, maar moest toen worden uitgesteld.

"Morgen weten we meer", zei een kalme Hamilton. De Brit is niet bang dat het uitblijven van een nieuwe motor zijn kansen op de winst in Frankrijk om zeep helpen. "Enkele verse onderdelen kunnen de wagen ook al een stuk sneller maken."

"Ik heb volledig vertrouwen in de jongens die deze beslissing moeten nemen. Ik geloof erin dat ze de juiste keuze maken, wat die keuze ook mag zijn."

Onaantastbaar

Mercedes was de afgelopen jaren onaantastbaar in het hybride tijdperk van de Formule 1 met vier opeenvolgende wereldtitels bij de coureurs en de constructeurs. Die dominantie lijkt voorbij, want dit jaar is de spanning groot in de WK-stand, waar Ferrari-coureur Sebastian Vettel een voorsprong van één punt op Hamilton koestert.

"Dat we niet langer onverslaanbaar lijken, is niet echt iets waar ik over nadenk", aldus de viervoudig wereldkampioen. "Dat we de laatste races ondermaats gepresteerd hebben, is wel iets wat me erg bezighoudt."

Hamilton kwam in Monaco niet verder dan een derde plek en moest in Canada met een verouderde motor zelfs genoegen nemen met een magere vijfde plaats. Dat leidde tot een intern overleg bij Mercedes, georganiseerd door teambaas Toto Wolff.

Kritisch

"Iedereen is bijeengekomen en heeft open en eerlijk tegen elkaar kunnen zeggen wat er in Canada verkeerd is gegaan", vertelde Hamilton. "Dat is al eerder gebeurd en nu was het ook nuttig. We zijn heel kritisch op onszelf geweest en hebben allemaal beloofd om het in Frankrijk beter te gaan doen dan in Canada. Ikzelf ook."

Hamilton verwacht dat Mercedes snel weer om de zege kan strijden, wat in de laatste twee Grands Prix niet het geval was. "We hebben al jarenlang het beste team, dat hebben we allang bewezen."

"De andere teams proberen ons al die tijd te achterhalen, maar het is nu pas één team (Ferrari, red.) gelukt. We blijven zo hard mogelijk racen als we kunnen. Ik ben vol vertrouwen."

Vrijdag na de eerste twee vrije trainingen (12.00 en 16.00 uur) neemt Mercedes een beslissing over de motor. Zaterdag om 13.00 uur is er ook nog een training, gevolgd door de kwalificatie om 16.00 uur. De race in Frankrijk begint om 16.10 uur.