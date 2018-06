Verstappen: 'Geld is volgend jaar geen probleem bij Honda'

Na twaalf jaar met Renault is de overstap naar Honda voor Red Bull een sprong in het diepe. "Het moet niet slechter zijn dan nu in ieder geval", spreekt Verstappen op Circuit Paul Ricard zijn verwachtingen uit. In Zuid-Frankrijk wordt komend weekend de achtste Grand Prix van het jaar verreden.

Honda levert dit jaar al de motoren voor Toro Rosso, het zusterteam van Red Bull. "Ik denk dat Honda het qua vermogen nu al goed voor elkaar heeft bij Toro Rosso. Geld is geen probleem, dus dat is positief", aldus de twintigjarige Verstappen.

"Je kunt gewoon door blijven ontwikkelen, zonder dat ze zeggen: ja, dit is toch wel iets te duur hoor. En Japanners geven nooit op."

Verstappen wist al eerder dan de buitenwereld van de motordeal van zijn team met Honda. "Wanneer ik het hoorde? Dat maakt niet uit", zegt de Limburger lachend. De coureur zelf had geen inspraak in het besluit. "Mijn mening is wel gevraagd, maar uiteindelijk beslist het team."

Verstappen is niet bang dat Renault de rest van het seizoen minder hard werkt voor Red Bull, nu bekend is dat de samenwerking gaat eindigen. "Ik denk niet dat Renault zo is. We gaan er samen het beste van maken, ik denk niet dat zij dingen voor ons gaan achterhouden en alleen aan het fabrieksteam geven."

Nieuw circuit

Dit weekend is Verstappen voor het eerst actief op Paul Ricard, waar de Formule 1 na 28 jaar afwezigheid terugkeert. Ook in lagere raceklasses reed hij nooit op het circuit.

Om de baan te leren kennen, reed hij de afgelopen dagen zo'n veertig ronden per dag in de simulator. "Ik heb genoeg op de simulator gereden om het circuit goed te kennen. Als je straks voor de training het circuit op gaat, kun je pas de echte finetuning doen."

"De eerste rondes zal het even wennen zijn, maar ik ben altijd snel aan een nieuw circuit gewend. Hopelijk is dat hier ook zo."

Verstappen denkt dat de kansen om in te halen beperkt zijn. "Het wordt lastig, omdat de meeste bochten lange doordraaiers zijn, waar je alleen kunt volgen. Er zijn niet echt plekken waar je de binnenbocht kan pakken en in kunt remmen."

De Grand Prix van Frankrijk begint zondag om 16.10 uur. Vrijdag om 12.00 uur en 16.00 uur starten de vrije eerste trainingen. Ook zaterdag is er om 13.00 uur nog een training, gevolgd door de kwalificatie om 16.00 uur.