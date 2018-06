Alles over GP Frankrijk: 'Verstappen kan zich in simulator prima voorbereiden'

"Ik vind het echt gaaf dat de Formule 1 hier terugkeert", zegt Coronel tegen NUsport. "Het is een circuit met heel veel historie."

Niet alle gebeurtenissen in de rijke geschiedenis zijn overigens positief. "Denk bijvoorbeeld aan het auto-ongeluk dat Frank Williams vlak buiten het circuit kreeg", zegt Coronel.

De oprichter en eigenaar van het Formule 1-team Williams belandde in 1986 in een rolstoel na een zwaar auto-ongeluk toen hij op de terugweg was van een testdag op Circuit Paul Ricard.

Frankrijk is de bakermat van het Grand Prix-racen en vanaf de oprichting van de Formule 1 in 1950 stond er tot en met 2008 – met uitzondering van 1955 – altijd een Franse GP op de kalender. Op Paul Ricard (vernoemd naar een industrieel uit de vorige eeuw) werd in 1990 de laatste Grand Prix verreden. Daarna huisvestte Magny-Cours achttien jaar lang de Franse GP, totdat die voor tien jaar van de kalender verdween.

Volgens Coronel is er naast de rijke historie nog een andere reden voor Formule 1-eigenaar Liberty Media om terug te keren naar Paul Ricard. "We weten wie de eigenaar van het circuit is, dat speelt natuurlijk een rol", doelt de WTCR-coureur op voormalig Formule 1-baas Bernie Ecclestone. "En Bernies vrouw bezit het grote hotel dat vlak naast het circuit staat."

Bijzonder aan het circuit zijn de enorm brede uitloopstroken naast de baan. Die zijn van asfalt in de kleuren blauw, wit een rood. "Dat is vertragend asfalt, maar je kunt het je hier wel permitteren om een keer van de baan te raken. Er kan dus risico genomen worden", zegt Coronel.

Starttijden GP Frankrijk Vrijdag 12.00 uur: Eerste vrije training

Vrijdag 16.00 uur: Tweede vrije training

Zaterdag 13.00 uur: Derde vrije training

Zaterdag 16.00 uur: Kwalificatie

Zondag 16.10 uur: Race

Inhalen

Volgens sommige criticasters is Paul Ricard geen aanwinst voor de Formule 1-kalender. Inhalen zou erg lastig zijn op het circuit in de Franse Rivièra.

"Ik denk dat er wel degelijk veel ingehaald gaat worden", zegt Coronel, die de afgelopen jaren vaak op het circuit gereden heeft. "De bandenslijtage gaat hier een grote rol spelen, vooral de linkervoorband krijgt het zwaar te verduren."

"Daardoor denk ik dat het ook geen eenstopstrategie wordt, zoals we de laatste races vaak gezien hebben. Op Paul Ricard ligt een heel ander type asfalt dan bijvoorbeeld in Canada. De race zal een stuk minder saai worden dan twee weken geleden in Montreal."

Circuit Paul Ricard

Bandenvreter

Coronel wijst bochten 11 en 12 aan als de meest geschikte plaats om in te halen. "Bocht 11 is een echte bandenvreter, daar kunnen ze na een paar ronden al helemaal naar de knoppen zijn. Bocht 10 is ook gaaf, die kun je op volle snelheid insturen. Dan is het ogen dicht en gaan. Tussen bocht 10 en 12 kan het verschil gemaakt worden."

Een echte favoriet is er op voorhand niet aan te wijzen, stelt Coronel. "De baan heeft enkele lange rechte stukken, waar Mercedes in het voordeel is, maar ook wat tragere bochten die Red Bull beter liggen."

"Ik voorspel een echte strijd tussen de drie topteams. Een mindere kwalificatie hoeft niet fataal te zijn, want met goed bandenmanagement en de juiste strategie kun je veel goedmaken in de race."

Honda

Red Bull maakte eerder deze week bekend voor komend seizoen een motordeal met Honda te hebben gesloten. Na twaalf jaar neemt het team van Max Verstappen afscheid van Renault. "Terecht", vindt Coronel. "Renault heeft een eigen team in de Formule 1 en dat zal altijd het belangrijkste zijn voor ze."

"Ferrari heeft een eigen motor, Mercedes heeft een eigen motor en Renault heeft een eigen motor. Maar Honda heeft geen eigen team en zal daardoor met volledige toewijding met Red Bull samenwerken."

Coronel voorspelt een succesvolle samenwerking tussen de Japanse motorleverancier en de Oostenrijkse renstal. "Ik heb vijf jaar in Japan gewoond en ken die mensen een beetje. Het is bij Japanners alles of niets. Ze gaan er volledig voor om wereldkampioen te worden, en anders is het harakiri."

Verstappen

Met de derde plaats in Canada heeft Verstappen afgerekend met een moeizame serie, denkt Coronel. "Hij was daar elke training de snelste en zat echt in een flow. Als je dat eenmaal te pakken hebt, dan heb je zo veel vertrouwen dat het alleen maar beter gaat."

De WTCR-coureur verwacht dan ook dat Verstappen het in Frankrijk goed gaat doen. "Dat hij hier nog nooit gereden heeft, is geen nadeel. Die simulatoren zijn tegenwoordig zo goed dat je je daarmee prima kunt voorbereiden."

"Het wordt ook interessant om te zien waar Mercedes met hun motorupdate toe in staat is. De komende drie weekenden zijn er drie Grands Prix en die kunnen veel duidelijk gaan maken over de rest van het seizoen."

Volgens de weersvoorspellingen is het dit weekend over het algemeen droog en zonnig in Zuid-Frankrijk. Op zaterdag is de grootste kans op een bui, wat mogelijk van invloed kan zijn op de kwalificatie.