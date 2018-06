Renault-baas hoopt dat Red Bull spijt krijgt van overstap naar Honda

Het Red Bull van Max Verstappen maakte dinsdag een einde aan maandenlange speculatie door bekend te maken dat het contract met Renault niet verlengd wordt en dat het team een tweejarig contract met Honda aangaat.

"We gaan er alles aan doen om ervoor te zorgen dat ze spijt krijgen van dit besluit. Wat ik daarmee bedoel, is dat we ons best gaan doen op de baan met ons eigen team in onze eigen kleuren", zegt Abiteboul dinsdag tegen Motorsport.com.

"Ik word enthousiast van de nieuwe onderdelen die eraan komen en met name de Spec C (de tweede grote motorupdate, red.) die we later dit seizoen introduceren."

Volgens Abiteboul zal Renault zich dit seizoen overigens nog vol inzetten voor Red Bull. "Het is niet zo dat Red Bull die nieuwe motor niet zal ontvangen, al moeten we het precieze schema voor de toewijzing van onderdelen nog bepalen, maar we hopen dat ze spijt zullen kijgen."

Verrast

Red Bull kreeg wel een aanbod van de Franse leverancier om het dit jaar aflopende contract te verlengen, maar sprak in mei ook met Honda. De Japanners verzorgen op dit moment al de krachtbron voor Toro Rosso, het dochterteam van Red Bull.

Sinds de Renault-motor in 2017 voor veel problemen zorgde, hing de keuze van Red Bull voor een andere leverancier al in de lucht. "Ik ben niet verrast of zo. Ik denk dat we niet moeten vergeten dat dit eerder een bevestiging is en dat er eigenlijk dus niets verandert", aldus Abiteboul.

"Vorig jaar in Singapore hebben we al een en ander aangekondigd rondom onze relatie met Red Bull en McLaren. Dit had te maken met de opzegging van Toro Rosso in 2017 en het contracteinde met Red Bull eind 2018, ook al gaf Red Bull aan dat deel nog enigszins vaag te willen laten."

Red Bull, dat in vergelijking met vorig jaar minder problemen lijkt te hebben met de Renault-motor, staat momenteel op de derde plek in de WK-stand voor constructeurs. In het klassement voor coureurs doet Daniel Ricciardo (vierde) het iets beter dan zijn teamgenoot Verstappen (zesde).

Zondag staat op Circuit Paul Ricard in Frankrijk de achtste Grand Prix van het seizoen op het programma.