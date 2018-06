Red Bull Racing verruilt motorleverancier Renault voor Honda

Red Bull en Honda hebben een overeenkomst getekend die volgend jaar ingaat en doorloopt tot en met 2020, zo bevestigt het Oostenrijkse team dinsdag.

"Deze nieuwe samenwerking luidt een nieuw tijdperk in voor Red Bull in de Formule 1", zegt teambaas Christian Horner. "We zijn enorm onder de indruk van Honda's vooruitgang en we delen de ambitie om te strijden voor kampioenschappen."

Red Bull maakt sinds 2007 gebruik van een Renault-motor en leverde sindsdien vier keer de wereldkampioen af (Sebastian Vettel in 2010, 2011, 2012 en 2013). De samenwerking stond echter al enige tijd op losse schroeven door de vele problemen die de krachtbron in 2017 met zich meebracht.

Red Bull kreeg wel een aanbod van de Franse leverancier om het dit jaar aflopende contract te verlengen, maar sprak in mei ook met Honda. De Japanners verzorgen op dit moment al de krachtbron voor Toro Rosso, het dochterteam van Red Bull.

Traag

In eerste instantie zou Red Bull in mei al een knoop doorhakken over de motorleverancier voor het volgende seizoen, maar het team liet onlangs weten pas rond de Grand Prix van Oostenrijk (1 juli) een beslissing te kunnen nemen.

Renault-teambaas Cyril Abiteboul uitte daarop weer zijn ongenoegen over de trage besluitvorming van Red Bull en eiste voor die tijd al een beslissing, die nu dus genomen is.

"We willen Renault bedanken voor de afgelopen twaalf jaar, waarin we een paar geweldige momenten hebben beleefd", zegt Horner. "In het restant van dit seizoen blijven we ons natuurlijk focussen op het boeken van de best mogelijke resultaten."

Derde plek

Red Bull, dat in vergelijking met vorig jaar minder problemen lijkt te hebben met de Renault-motor, staat momenteel op de derde plek in de WK-stand voor constructeurs.

In het klassement voor coureurs doet Ricciardo (vierde), die dit seizoen al de races in China en Monaco op zijn naam schreef, het net iets beter dan zijn teamgenoot Verstappen (zesde).

Zondag staat in Frankrijk de achtste Grand Prix van het seizoen op het programma.