Renault claimt dat Red Bull motor niet optimaal benut door verkeerde brandstof

De krachtbron die Renault aan de Oostenrijkse renstal levert, is ontwikkeld voor BP/Castrol-brandstof, terwijl Red Bull een deal met Exxon/Mobil heeft.

Het fabrieksteam van het Franse autoconcern en McLaren gebruiken BP/Castrol en konden daardoor wél optimaal profiteren van de in Canada geïntroduceerde nieuwe motor, stelt Renault-baas Cyril Abiteboul in gesprek met Motorsport.com.

"Ik hoopte stiekem dat Red Bull de snelheid had om daar te winnen. En ze waren er ook heel erg dichtbij, maar ze kwamen nog net wat tekort", analyseert Abiteboul. "Er is voor Red Bull nog veel meer mogelijk, zeker met de juiste brandstof. Dat is zo duidelijk als wat."

"Wij kunnen tot op zekere hoogte een bepaald prestatieniveau garanderen op basis van onze hardware en software. Andere dingen, zoals de brandstof, hebben wij niet in de hand. Zij hebben er uit strategische en commerciële overwegingen voor gekozen op dat gebied met een andere partner in zee te gaan."

Toch kan er dit seizoen nog een flinke inhaalslag gemaakt worden door Red Bull, denkt de Fransman. "Ik weet zeker dat Exxon daartoe in staat is, maar ze lopen nu eenmaal wat achter. De hele installatie is ook wat anders en daardoor zijn er wat verschillen, maar dat hoort erbij."

Betrouwbaar

In de Grand Prix van Canada, waar Verstappen derde werd achter Sebastian Vettel en Valtteri Bottas, deed de nieuwe Renault-motor volgens Abiteboul precies wat hij moest doen. Ook over de betrouwbaarheid was de Fransman te spreken, het uitvallen van Fernando Alonso ten spijt.

De Spanjaard klaagde over de hybride systemen van de motor in zijn McLaren. "Maar ik heb begrepen dat hij uitviel door iets anders", aldus Abiteboul.

"Al met al was het dus een prima en bijzonder interessante introductie van de 'Spec B'. We hebben kunnen zien waartoe onze nieuwe motoren in staat zijn. En ze leveren precies wat wij weken of zelfs maanden beloofd hebben."

Honda

Eerder deze week beklaagde Abiteboul zich nog over de trage besluitvorming bij Red Bull. Het team overweegt een overstap naar de motoren van Honda en wil voor 1 juli een beslissing nemen, maar dat vindt de Renault-teambaas te lang duren.

"Het lijkt mij dat ze nu wel alle informatie hebben verzameld die ze nodig hebben. Ik zie geen reden om de beslissing nog verder uit te stellen", zei de ongeduldige Fransman.