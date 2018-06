Renault hekelt 'trage' besluitvorming Red Bull over motor voor 2019

Red Bull overweegt over te stappen naar Honda en wil na de Grand Prix van Oostenrijk (1 juli) een definitieve keuze maken tussen de twee leveranciers, maar Renault-teambaas Cyril Abiteboul vindt dat te lang duren.

"Het lijkt mij dat ze nu wel alle informatie hebben verzameld die ze nodig hebben. Ik zie geen reden om de beslissing nog verder uit te stellen", zegt een ongeduldige Abiteboul tegen Motorsport.com.

De oorspronkelijke deadline was in mei, maar Renault besloot dat moment uit te stellen om Red Bull tegemoet te komen. Nu het team van Max Verstappen aangeeft de komende weken opnieuw geen beslissing te willen nemen, raakt het geduld bij Renault op.

"Op basis van een lange en goede samenwerking gingen we ermee akkoord om de deadline wat uit te stellen. Maar op een gegeven moment komt het aanbod dat we hebben gedaan te vervallen. Ze hebben nog een paar dagen. Wij bepalen de deadline, niet Red Bull."

Horner

Teambaas Christian Horner van Red Bull is niet onder de indruk van de woorden van Abiteboul. Volgens de Brit heeft het team simpelweg nog niet genoeg informatie binnen om een weloverwogen keuze te maken. Horner sluit uit dat er vóór de Grand Prix in Frankrijk (24 juni) duidelijkheid is.

"Tot de race in Oostenrijk kan ik niets vertellen", zegt Horner. "We hebben nog niet alle feiten op orde en moeten daar dus nog even op wachten. Pas dan zijn we helemaal voorbereid en kunnen we een beslissing nemen."

Red Bull en Honda gingen in mei al met elkaar om tafel om te praten over een samenwerking. De Japanse leverancier levert op dit moment al de krachtbron voor Toro Rosso, het dochterteam van Red Bull.