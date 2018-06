Horner: 'Onmogelijk te zeggen of thuisblijven familie bijdroeg aan prestatie Max'

"De aanpak van Max was hier iets anders. Hij was hier voor het eerst helemaal alleen", zegt Red Bull-teambaas Christian Horner tegen Reuters.

Vaak reist oud-coureur Jos Verstappen met zijn zoon mee en ook moeder Sophie, zus Victoria en manager Raymond Vermeulen zijn bij de meeste Grand Prix-weekenden in de paddock aanwezig. In Montreal had Verstappen zijn vaste entourage niet om zich heen.

De stevig bekritiseerde Limburger reed zijn beste weekend van het jaar. Hij noteerde in de drie vrije trainingen de snelste tijd, zette zaterdag met een derde plek zijn beste kwalificatie van het seizoen neer en stelde zondag voor de tweede keer dit jaar een podiumplek veilig.

"Of het bijgedragen heeft aan zijn sterke weekend is onmogelijk om te zeggen", zegt Horner over het ontbreken van Verstappens entourage. "Feit is dat Max nog steeds aan het ontwikkelen en rijpen is als een coureur."

Begeleiding

Bij Red Bull denkt men dat dit proces sneller kan gaan als hij in een weekend meer focus op de races heeft. "We wilden gewoon een keer kijken hoe het bevalt", zegt Verstappen in het AD.

"Normaal gesproken ga ik 's avonds met mijn vader of Raymond wat eten en nu met Helmut Marko (adviseur Red Bull). Dit is gewoon een keer wat anders."

"Ik heb de begeleiding nooit nodig gehad, hoor. Maar ik vind het wel gewoon fijn om mijn familie om me heen te hebben", zegt Verstappen die vanuit Canada wel veel telefonisch contact had met het thuisfront. "Ik laat alles weten wat ik doe."

Ondergedompeld

Horner was vol lof over het optreden van zijn jonge coureur op het Circuit Gilles Villeneuve. "Max heeft zich hier echt heel erg ondergedompeld in alles wat hij en het team moesten doen. Hij heeft echt een superjob gedaan."

Na een zwakke seizoenstart met tal van incidenten heeft Verstappen nu zijn tweede podiumplaats in de laatste drie races te pakken. Horner hoopt dat daarmee de opwaartse spiraal is ingezet.

"Hij is een buitengewoon talent. In alle sporten zie je atleten die fases hebben waarin het even allemaal niet loopt. Hij moet dat voor het oog van de wereld doormaken."

"Hopelijk is het nu klaar met al zijn pech. Belangrijk is dat hij hier een een heel sterk en foutloos weekend gereden heeft. En met een enorme lading zelfvertrouwen naar de volgende paar races trekt."

Over twee weken staat op het Circuit Paul Ricard de Grand Prix van Frankrijk op het programma. In toekomstige races zal Verstappen vaak weer zijn vaste entourage van familieleden om zich heen hebben.

"Dit is iets wat we gewoon eens wilden uitproberen", aldus Horner. "En ik zeg helemaal niet dat het hier heeft bijgedragen aan iets, het is gewoon een andere aanpak."