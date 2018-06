Vettel trots op eerste Ferrari-zege in Canada in veertien jaar

"Het is precies veertig jaar geleden dat Gilles hier de eerste Formule 1-race won", wist Vettel. "Bovendien is het veertien jaar geleden dat Ferrari hier voor het laatst zegevierde."

"Vandaag kon ik Michael Schumacher opvolgen, daar heb ik veel aan gedacht", zei de dertigjarige Duitser die de vijftigste zege in zijn carrière boekte.

Hij is nog maar één zege verwijderd van de eeuwige top drie. De Fransman Alain Prost boekte in zijn carrière 51 overwinningen. Lewis Hamilton staat op 64 zeges en Schumacher is met 91 gewonnen races recordhouder.

Aantal GP-zeges 1. Michael Schumacher (Duitsland) - 91

2. Lewis Hamilton (Groot-Brittannië) - 64

3. Alain Prost (Frankrijk) - 51

4. Sebastian Vettel (Duitsland) - 50

5. Ayrton Senna (Brazilië) - 41

6. Fernando Alonso (Spanje) - 32

7. Nigel Mansell (Groot-Brittannië) - 31

8. Jackie Stewart (Groot-Brittannië) - 27

9. Jim Clark (Groot-Brittannië) - 25

9. Niki Lauda (Oostenrijk) - 25

Zorgen

Vettel begon zondag vanaf poleposition en kon onbedreigd naar de zege rijden. Dat was maar schijn volgens de viervoudig wereldkampioen, die zich achter het stuur wel degelijk zorgen maakte.

"Het is nooit makkelijk. In het midden van de race was er een serie van… ik weet niet wat er was. Ik moest een hoop instellingen aanpassen aan het stuur."

"In de laatste tien rondes heb ik zitten bidden dat de auto het niet zou begeven. Punten zijn altijd belangrijk, maar vandaag was het extra belangrijk vanwege de WK-stand."

Vettel (121 punten) nam daarin de leiding over van Lewis Hamilton (120) die teleurstellend vijfde werd. De Brit was nergens succesvoller dan in Montreal, waar hij al zes keer wist te winnen.

Hamilton

Ook Hamilton kende zondag problemen met zijn auto. "Ik ben erg dankbaar dat ik de finish heb gehaald. Na de start verloor ik veel power en de motor was oververhit, ik slaagde er maar niet in om de temperatuur naar beneden te krijgen."

Hamilton moest genoegen nemen met de vijfde plaats. Behalve Vettel moest hij ook teamgenoot Valtteri Bottas en het Red Bull-duo Max Verstappen en Daniel Ricciardo voor laten.

"Elke ronde opnieuw was ik bang dat alle power weg zou vallen. Dit was al de zevende race met deze motor en het beste is er nu wel vanaf."

Mercedes kondigde eerder al aan over twee weken in Frankrijk met een motorupgrade te komen. Aanvankelijk was het de bedoeling om al in Canada met een nieuwe krachtbron te rijden, maar die planning kon het team niet halen.