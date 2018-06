Verstappen hoopt op mooie reeks na tweede podiumplek in drie races

"Drie podiumplekken op rij was nog mooier geweest, maar twee is prima. We hebben een goede auto, dus hopelijk kunnen we in de volgende races ook weer volop meedoen", zei Verstappen tegen Ziggo Sport.

De jonge Nederlander behield zijn derde plek in een race met zeer weinig hoogtepunten op Circuit Gilles Villeneuve.

"Het was een goede race, ik heb ervan genoten", aldus Verstappen, wiens seizoen aanvankelijk werd gekenmerkt door incidenten met andere coureurs. In Montreal leek hij bij de start even op weg naar plek twee, maar hij kwam Valtteri Bottas net niet voorbij.

"Ik heb het even geprobeerd, maar ik realiseerde me al snel dat het niet lukte. Dan moet je genoegen nemen met de derde plaats."

Hypersofts

Verstappen, die de race op hypersofts begon, kreeg Mercedes-coureur Bottas in de slotfase weer in zicht. "Ik moest vroeg een pitstop maken, want de hypersofts waren er al snel aan. Op de supersofts had ik een goede snelheid te pakken", zei hij.

"Ik kon het gat naar Bottas verkleinen en kwam op het einde heel dichtbij, maar helaas was de race net te kort. Het was een goede race, we waren heel competitief."

Eerder dit seizoen eindigde Verstappen in de Grand Prix van Spanje eveneens op de derde plaats. Verder werd hij vijfde in China, zesde in Australië, negende in Monaco en haalde hij de finish niet in Bahrein en Azerbeidzjan.

Het Formule 1-seizoen gaat over twee weken verder met de Grand Prix van Frankrijk. Voor de zomerbreak van een maand komen ook Oostenrijk, Groot-Brittannië, Duitsland en Hongarije nog aan bod.