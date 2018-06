Verstappen pakt in Canada tweede podiumplek van 2018, Vettel wint

Vettel leidde namens Ferrari soeverein van start tot finish op Circuit Gilles Villeneuve, waar hoogtepunten zeer schaars waren. Bottas (Mercedes) eindigde net als Vettel en Verstappen op dezelfde plek als waarop hij aan de race begon.

De top zes werd gecompleteerd door Verstappens teamgenoot Daniel Ricciardo, wereldkampioen Lewis Hamilton van Mercedes en Ferrari-rijder Kimi Raikkonen. Lance Stroll (Williams), Brendon Hartley (Toro Rosso) en McLaren-coureur Fernando Alonso - die zijn 300e Grand Prix reed - vielen uit.

Door zijn zege in Canada nam Vettel de leiding in de WK-stand over van Hamilton. De Duitser heeft nu 121 punten tegenover 120 voor de Brit. Bottas is met 86 punten de nummer drie. Verstappen staat met 50 punten zesde, nog achter Ricciardo en Raikkonen.

Eerder dit seizoen eindigde Verstappen in de Grand Prix van Spanje eveneens op de derde plaats. Verder werd hij vijfde in China, zesde in Australië, negende in Monaco en haalde hij de finish niet in Bahrein en Azerbeidzjan.

Crash

Al na een paar bochten kwam de safetycar de baan op in Canada; de topcoureurs startten zonder problemen, maar daarachter ging het mis bij een crash tussen Stroll (Williams) en Hartley (Toro Rosso). Beide coureurs konden niet verder.

Toen er weer geracet werd, veranderde er vooraan aanvankelijk niets. Leider Vettel liep verder weg bij de rest en Verstappen, die ervoor koos om op hypersofts te starten, slaagde er als nummer drie niet echt in om dichter bij Bottas te komen. Achter de Nederlander bezetten Hamilton en Ricciardo nog altijd de vierde en vijfde plaats.

In de zeventiende ronde ging zowel Verstappen (die wisselde naar supersofts) als Hamilton voor het eerst naar binnen. Beide coureurs gaven daardoor een plaatsje prijs, maar dat werd weer hersteld toen Raikkonen halverwege de race zijn eerste pitstop maakte.

Te vroeg

Met de slotfase in zicht was de strijd om de vierde plek tussen Ricciardo en de jagende Hamilton de meest interessante. De wereldkampioen drong even aan, maar slaagde er niet in een plek op te schuiven. Verstappen naderde ondertussen Bottas, maar kwam ook niet dichtbij genoeg om een inhaalpoging te wagen.

De race eindigde merkwaardig, want er werd een ronde te vroeg met de geblokte vlag gezwaaid. Desondanks maakte de onverstoorbare Vettel ook de laatste ronde vol en lieten de overige coureurs zich eveneens niet van de wijs brengen.

Het Formule 1-seizoen gaat over twee weken verder met de Grand Prix van Frankrijk. Voor de zomerbreak van een maand komen ook Oostenrijk, Groot-Brittannië, Duitsland en Hongarije nog aan bod.