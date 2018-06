Verstappen hoopt op snellere banden leiding te kunnen pakken in Canada

Sebastian Vettel en Valtteri Bottas beginnen vanaf de eerste startrij op ultrasoftbanden, die één gradatie trager zijn dan de hypersofts. "Dat kan een voordeel zijn, als je er voorbijkomt", zei Verstappen tegen Ziggo Sport.

"Normaal gezien zijn we in de race beter dan in de kwalificatie. Maar we moeten kijken hoe lang de banden het uithouden. En je weet nooit wat er in de race gebeurt, misschien komt er een safetycar ofzo."

Vorig jaar had de jonge Limburger een uitstekende start op het Circuit Gilles Villeneuve. Vanaf P5 schoof hij op naar de tweede plek, waarna hij al in de tiende ronde uitviel met een elektronisch probleem aan zijn auto.

"We gaan alles goed analyseren en dan gaan we het wel zien morgen. Het was in ieder geval een heel goede kwalificatie", oordeelde Verstappen.

Blij

Het was zelfs zijn beste kwalificatie van het seizoen. Bij de openingsrace in Australië werd Verstappen nog vierde. In China, Azerbeidzjan en Spanje kon hij daar vijfde plekken aan toevoegen.

Het verschil met Vettel op pole bedroeg slechts 0,173 seconde. "Op de rechte stukken verliezen we op topsnelheid altijd wat tijd, maar dat konden we goed compenseren."

"Dat we er zo kort achter zitten, is goed. De auto doet het dit hele weekend al erg goed, daar ben ik heel blij mee", doelt Verstappen op de drie vrije trainingen, waarin hij steeds de snelste tijd noteerde.

Kritiek

Verstappen kreeg dit jaar na een reeks incidenten flink wat kritiek op zijn risicovolle rijstijl. Op een persconferentie liet hij donderdag weten klaar te zijn met vragen over zijn fouten. Hij dreigde zelfs lachend een kopstoot uit te delen als journalisten er naar zouden blijven vragen.

Na zijn sterke optreden in de kwalificatie kon Verstappen het dan ook niet laten om zijn criticasters de mond te snoeren. "Ik heb laten zien dat ik het nog kan", zei hij over de boordradio.

De Grand Prix van Canada begint zondag om 20.10 uur Nederlandse tijd.