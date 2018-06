Verstappen eindigt als derde in kwalificatie, Vettel op pole in Canada

De Duitser van Ferrari noteerde met 1.10,764 een nieuw baanrecord op het Circuit Gilles Villeneuve. Het is zijn vierde pole dit seizoen en de 54e uit zijn carrière.

Verstappen gaf iets minder dan twee tienden van een seconde toe op Vettel en reed zijn beste kwalificatie van het seizoen. In de eerste race van het jaar in Australië kwalificeerde hij zich nog als vierde. In China, Azerbeidzjan en Spanje reed de twintigjarige Limburger naar de vijfde plek in de kwalificatie.

In de drie vrije trainingen had Verstappen nog de snelste tijden neergezet. Hij was in de kwalificatie nipt sneller dan teamgenoot Daniel Ricciardo, die de zesde tijd noteerde. Het verschil tussen de derde en zesde plek was slechts 0,179 seconde.

Mercedes-coureur Valtteri Bottas werd kort achter Vettel tweede. WK-leider Lewis Hamilton eindigde als vierde in de kwalificatie en start zondag naast Verstappen. Kimi Raikkonen van Ferrari moest genoegen nemen met de vijfde plek.

Hypersoft

Verstappen en Ricciardo beginnen de race zondag op de hypersoftbanden. De coureurs van Ferrari en Mercedes beginnen op de iets tragere ultrasofts.

Verstappen heeft zondag uitzicht op zijn tweede podiumplek in het incidentrijke seizoen. Alleen in Spanje kon de coureur van Red Bull beslag leggen op de derde plek. Het Oostenrijkse team heeft in Canada de beschikking over een geüpdatete Renault-motor, die volgens de voorspelling van Red Bull een tiende van een seconde per ronde winst moet opleveren.

Grosjean

Romain Grosjean blies al bij het uitrijden van de pitstraat in Q1 zijn motor op. De Fransman van Haas begint daardoor helemaal achteraan.

De race in Montreal is de zevende van het seizoen en begint zondag om 20.10 uur Nederlandse tijd.