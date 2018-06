Verstappen ook snelste bij derde training in Canada

Vrijdag was Verstappen ook al de beste in de eerste twee vrije trainingen. Zaterdag klokte Verstappen 1.11,599 op de hypersoftbanden. Daarmee was hij zes tiende van een seconde sneller dan een dag eerder.

De twintigjarie Limburger bleef in Montreal het duo van Ferrari nipt voor. Sebastian Vettel gaf vier honderdsten toe, Kimi Raikkonen noteerde de derde tijd met vijf honderdsten achterstand op Verstappen.

De verschillen in de top waren gering. WK-leider Lewis Hamilton van Mercedes was slechts een tiende trager dan Verstappen. Daniel Ricciardo gaf iets meer dan een halve seconde toe op zijn teamgenoot en Valtteri Bottas was in zijn Mercedes zes tienden trager. Alle coureurs van de topteams noteerden hun snelste rondetijd op hypersofts.

De derde training verliep zonder noemenswaardige incidenten.

Poleposition

Het is Verstappen nooit eerder in zijn carrière gelukt om bij alle drie de trainingen de snelste rondetijd te noteren. Hij wist nog nooit poleposition te veroveren en kan de jongste coureur ooit worden die dat lukt.

Zaterdag om 20.00 uur is de kwalificatie op het Circuit Gilles Villeneuve. De race begint zondag om 20.10 uur Nederlandse tijd.