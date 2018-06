Verstappen positief gestemd ondanks 'gebrek aan topsnelheid' in Canada

"We hadden een goede dag en de auto werkte heel goed. We hebben weinig hoeven veranderen aan de afstelling, wat inhoudt dat de wagen in orde is. Het was een positieve start van het weekend", zegt de twintigjarige Verstappen tegen Motorsport.com.

De Limburger kwam in de eerste vrije training op hypersofts tot een tijd van 1.13,302 en wist zich een paar uur later flink te verbeteren (1.12,198). Daarmee deed hij het twee keer beter dan WK-leider Lewis Hamilton, al reed de Mercedes-coureur in tegenstelling tot Verstappen niet op de snelste bandensoort.

De Nederlander plaatste zelf ook een kleine kanttekening bij zijn snelle tijden. "In de lange runs kon je goed zien dat we een beetje topsnelheid tekortkwamen. Mercedes lijkt daarin erg snel, maar we zitten er niet ver achter. Het ziet er positief uit."

Vertrouwen

Verstappen hoopt zich in Montreal te revancheren voor een teleurstellende seizoensstart en zijn mislukte race van vorig jaar, toen hij na elf ronden uitviel. De Limburger betwijfelt echter of hij er zaterdag in de kwalificatie in kan slagen om pole position te pakken.

"Ik denk nog steeds dat Mercedes erg sterk zal zijn in de kwalificatie. We weten dat zij in Q3 de motor nog verder open kunnen draaien en we verliezen nu al vrij veel op de rechte stukken. Dat zal dus lastig worden."

Zaterdag staat eerst nog om 17.00 uur de derde vrije training op het programma, waarna de kwalificatie om 20.00 uur van start gaat op het Circuit Gilles Villeneuve. De race begint zondag om 20.10 uur.