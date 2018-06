Verstappen ook in tweede training voor GP Canada snelste coureur

Met een tijd van 1.12,198 reed Verstappen op hypersofts ruim een seconde sneller dan eerder op vrijdag in de eerste training. De twintigjarige Limburger was één van de vijf coureurs die onder de dertien seconden doken.

De laatste drie keer was de coureur die in de eerste twee vrije trainingen in Canada de snelste tijd klokte, ook de winnaar van de Grand Prix. Lewis Hamilton zorgde daar in 2012, 2015 en 2016 voor.

De Mercedes-coureur en regerend wereldkampioen was in de eerste vrije training nog goed voor de tweede tijd, maar moest nu Raikkonen van Ferrari (1.12,328) en Red Bull Racing-coureur Daniel Ricciardo (1.12,603) voor zich dulden in de rangschikking.

Problemen

Ricciardo kende nog wel de nodige problemen in Montreal. De teamgenoot van Verstappen stond ongeveer een half uur stil in de pits door een nog onbekend probleem aan zijn auto.

De tweede vrije training werd al na 25 minuten onderbroken door een crash van Carlos Sainz. De coureur van Renault verloor in de zevende bocht de controle over zijn auto en botste tegen de muur. De Belg Stoffel Vandoorne van McLaren deed hetzelfde en kon daardoor niet meer verder.

Verstappen deed daarentegen wel vertrouwen op voor de race van zondag, waarin hij zich hoopt te revancheren voor zijn teleurstellende seizoensstart en zijn optreden van vorig jaar in Canada. De Limburger moest zijn auto toen al na elf ronden aan de kant zetten.

Zaterdag vinden de derde vrije training en de kwalificatie plaats en de race begint zondag om 20.10 uur.