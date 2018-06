Alonso spreekt voor 300e Formule 1-race ergernis uit over voorspelbaarheid

"De Formule 1 is en blijft de top van de autosport", zegt Alonso vrijdag tegen diverse media. "Maar de laatste jaren, zeker in het turbo-tijdperk, is het wel erg voorspelbaar."

Sinds de intrede van de turbomotoren in 2014 werd Mercedes elk jaar wereldkampioen bij de coureurs en de constructeurs. "We weten allemaal hoe de komende veertien races zullen verlopen, dat is treurig voor de sport", aldus een van de meest ervaren Formule 1-coureurs, die de vergelijking met andere sporten maakt.

"Een basketballer kan op een magische avond tachtig punten maken en zijn team aan de winst helpen. Het WK voetbal komt eraan en niemand kan voorspellen wie er gaat winnen. Natuurlijk zijn er een paar favorieten, maar Duitsland, Brazilië en Spanje weten niet of ze de beker kunnen pakken."

De 36-jarige Spanjaard ziet dat er in zijn eigen sport veel minder kanshebbers zijn. "Hier in de Formule 1 kan iedereen garanderen dat Mercedes of Ferrari de race gaat winnen. Dat zal waarschijnlijk nooit veranderen, zo zit de Formule 1 al jaren in elkaar."

Coureurs met meeste F1-races 1. Rubens Barrichello (1993-2011) 326

2. Jenson Button (2000-2017) 309

3. Michael Schumacher (1991-2012) 308

4. Fernando Alonso (2001-heden) 299

5. Kimi Raikkonen (2001-heden) 279

Zevende

Alonso werd in 2005 en 2006 wereldkampioen. Later volgde nog een drietal tweede plaatsen in de WK-stand, maar na 2014 eindigde hij niet meer in de top tien.

Na zes races dit seizoen staat de McLaren-coureur zevende, maar dat stemt hem niet heel gelukkig. "Een paar jaar geleden focuste ik me alleen op de Formule 1. Maar nu zie ik in andere categoriën hoe het zou moeten zijn."

"Als je daar een goede dag hebt dan win je en als je een mindere dag hebt of je maakt een foutje, dan word je vierde. Maar in de Formule 1 word je zevende, of je nou een goede of een slechte dag hebt."

Dat was aan het begin van zijn carrière wel anders. "Natuurlijk bepaalde de kwaliteit van de auto vroeger ook voor een groot deel de uitslag. Maar op sommige dagen kon je met een goede tactiek het verschil maken. In 2009 bij Renault hadden we niet de beste auto, maar soms stonden we toch op P1 na de kwalificatie."

"Nu kan je proberen wat je wilt, maar het maakt niets uit. De verschillen tussen de auto's zijn zo groot dat je nooit op de eerste plek komt. Vroeger kon je wel eens een gokje wagen, tegenwoordig is het gewoon een reeks auto's die in een treintje rijden."

Le Mans

Hoewel Alonso in het interview bestrijdt dat hij verveeld is door de sport, kijkt hij steeds nadrukkelijker buiten de Formule 1. Over een week verschijnt hij aan de start bij de 24 uur van Le Mans en dit seizoen neemt hij deel aan alle races van het World Endurance Championship die niet conflicteren met de Formule 1-kalender.

Maar eerst rijdt hij zondag de 300e Grand Prix van zijn carrière. Vrijdag om 16.00 en 20.00 uur Nederlandse tijd zijn de eerste vrije trainingen op het Circuit Gilles Villeneuve. Zaterdag om 17.00 uur is er opnieuw een oefensessie, gevolgd door de kwalificatie om 20.00 uur. De race begint zondag om 20.10 uur.