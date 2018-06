Ricciardo heeft begrip voor frustratie bij teamgenoot Verstappen

"Ik begrijp het wel", zegt Ricciardo vrijdag tegen Motorsport. "Hij ligt nu natuurlijk onder een vergrootglas. Zijn crash in de derde vrije training in Monaco was duidelijk geen kleine fout, maar elk foutje dat hij nu maakt, zal waarschijnlijk meer aandacht krijgen dan wanneer iemand anders die had gemaakt."

Verstappen kreeg op de persconferentie enkele keren de vraag of hij na een reeks incidenten zijn rijstijl ging aanpassen. Nadat de 20-jarige Limburger eerst uitgebreid uitlegde waarom hij vasthoudt aan zijn aanpak, was hij het kort daarna zat toen hij er nogmaals naar gevraagd werd.

"Zoals ik al gezegd heb, word ik moe van deze vragen. Als ik er nog een paar krijg, dan deel ik een kopstoot uit", zei Verstappen, om daarna met een lach duidelijk te maken dat het vooral niet als serieus dreigement moest worden geïnterpreteerd.

Desondanks toonde zijn uitspraak wel aan dat Verstappen geërgerd is door de terugkerende vragen over en kritiek op zijn risicovolle rijstijl. "Dat zal op bepaalde momenten zeker frustrerend zijn", aldus Ricciardo. "Maar ik denk dat hij mentaal behoorlijk sterk is, hij laat zich niet zomaar gek maken."

Advies

De 28-jarige Australiër is niet van plan zijn acht jaar jongere teamgenoot van ongevraagd advies te voorzien. "Als hij me iets zou vragen, dan zal ik hem laten weten hoe ik erover denk. Maar ik ga niet naar hem toe om mijn arm over zijn schouder te leggen", aldus Ricciardo.

"Dat is niet aan mij. Maar als hij naar me toekomt en me iets vraagt, dan zal ik open en eerlijk zijn naar hem toe."

Ricciardo denkt dat hij een dreigende gridstraf in Canada kan ontlopen. De MGU-K in zijn wagen leek vervangen te moeten worden, maar volgens de coureur is het motoronderdeel niet zo zwaar beschadigd als aanvankelijk gedacht.

Vrijdag om 16.00 en 20.00 uur Nederlandse tijd zijn de eerste vrije trainingen voor de Grand Prix van Canada. Zaterdag om 17.00 uur is er opnieuw een oefensessie, gevolgd door de kwalificatie om 20.00 uur. De race op het Circuit Gilles Villeneuve begint zondag om 20.10 uur.