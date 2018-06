Hamilton ziet Mercedes door uitgestelde motorupdate niet als favoriet

De Duitse renstal liet eerder deze week weten dat de nieuwe en verbeterde krachtbron wegens "kwaliteitsproblemen" pas over twee weken in gebruik kan worden genomen bij Grand Prix van Frankrijk.

"Het is zeer ongelukkig", zei de viervoudig wereldkampioen uit Groot-Brittannië. "Ik neem aan dat Red Bull en Ferrari hier wel met upgrades op het circuit verschijnen. Wat mij betreft is Ferrari zondag de grote favoriet voor de overwinning."

Hamilton was met Mercedes de afgelopen jaren steevast de snelste op het Circuit Gilles Villeneuve, maar een vierde zege op rij zit er wat hem betreft niet in. "Het zit al dicht bij elkaar en dit is een circuit voor echte power en wij missen die gezien de staat van de motor. Wij gaan dus niet meedoen om de zege."

Betrouwbaarheid

De WK-leider hoopt vooral dat zijn huidige krachtbron hem niet in de steek laat. "Dit circuit is zwaar voor motoren, dus hopelijk redt die het tot het eind. Dat is mijn grootste zorg. Ik heb de afgelopen races geprobeerd de motor zo veel mogelijk te sparen. Hopelijk kan ik het verschil maken met mijn manier van rijden."

Hamilton kan zondag de Grand Prix van Canada voor de zevende keer op zijn naam schrijven. Hij komt dan op gelijke hoogte met de Duitse recordhouder Michael Schumacher.

De Brit leidt in de WK-stand met 110 punten, gevolgd door de Duitser Sebastian Vettel (Ferrari) met 96 punten. De race begint zondag om 20.10 uur.