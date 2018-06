Verstappen is kritiek op rijstijl zat en stelt aanpak nooit te zullen veranderen

Het was al het zesde incident waar de twintigjarige coureur van Red Bull Racing dit seizoen bij betrokken was. Hij kwam eerder al in aanraking met onder anderen Lewis Hamilton en teamgenoot Daniel Ricciardo.

"Ik ga mijn aanpak nooit veranderen", was Verstappen donderdag stellig op de persconferentie in aanloop naar de Grand Prix van Canada. "Door mijn aanpak ben ik zo ver gekomen."

"Iedereen heeft commentaar, maar daar luister ik niet naar", ging de gepikeerde coureur verder. "Het gaat nu niet zoals ik wil en ik heb een paar foutjes gemaakt. Vooral Monaco en China neem ik mezelf kwalijk."

Vergrootglas

Verstappen stelt "moe" te worden van alle vragen over zijn rijstijl, die met name dit seizoen onder een vergrootglas ligt. Alleen in Spanje eindigde hij op het podium. "Het heeft weinig zin om over de afgelopen races te praten, of het nou om een fout of een overwinning gaat."

Toen de Limburger op de persconferentie wederom een vraag kreeg over zijn grote aantal crashes, liet Verstappen duidelijk merken klaar te zijn met dat onderwerp. "Als ik hier nog één vraag over krijg, denk ik dat ik iemand een kopstoot geef", merkte hij grappend op.

De drievoudig Grand Prix-winnaar heeft er alle vertrouwen in dat hij nog wat van zijn seizoen kan maken. "Ik heb er vertrouwen in dat de ommekeer snel komt. Ik ben nog steeds snel, dat is het probleem niet. Anders zouden de zorgen veel groter zijn."

Motorupgrade

Red Bull krijgt dit weekend de beschikking over een motorupgrade, al is het maar de vraag of de Oostenrijkse renstal die inzet. Ricciardo krijgt hoe dan ook een gridstraf omdat een onderdeel in zijn motor moet worden vervangen, terwijl Verstappen in Monaco al een nieuw onderdeel in zijn krachtbron liet zetten.

De upgrade is volgens Verstappen echter wel interessant, al verwacht hij niet dat het gat met Mercedes en Ferrari direct zal worden gedicht. "Maar we zullen wel iets dichterbij staan."

De Grand Prix van Canada op het Circuit Gilles Villeneuve begint zondag om 20.10 uur.