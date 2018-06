Red Bull neemt uiterlijk begin juli besluit over motor voor 2019

"We zijn hierover in gesprek", bevestigt Red Bull-adviseur Helmut Marko aan Motorsport.com. "Volgens onze interne planning willen we bij de Grand Prix van Oostenrijk een besluit nemen."

Aanvankelijk stelde Renault eind mei als deadline voor een beslissing. Marko verwacht niet dat het besluit nogmaals uitgesteld wordt. "Ik weet zeker dat we in Oostenrijk een besluit zullen nemen. Er zijn ook niet veel andere mogelijkheden meer."

Red Bull rijdt sinds 2007 met een motor van Renault, die de laatste jaren naar sponsor Tag Heuer vernoemd is. Met name vorig jaar liet de motor qua betrouwbaarheid en absolute topsnelheid veel te wensen over.

Dit jaar won Daniel Ricciardo de Grands Prix van China en Monaco, maar op de meeste circuits beschikken Mercedes en Ferrari nog altijd over meer topsnelheid op de lange rechte stukken.

Honda was van 2015 tot en met 2017 zonder succes motorleverancier van McLaren. Dit seizoen levert het bedrijf de krachtbron aan Toro Rosso, het dochterteam van Red Bull.

Als Red Bull en Honda besluiten om te gaan samenwerken, dan wordt er een contract voor 2019 en 2020 gesloten. In 2021 treedt een nieuw motorreglement in werking.

Contract Ricciardo

Zodra Red Bull een beslissing neemt over de toekomstige motorleverancier, gaat de leiding van het team aan de slag met een ander heet hangijzer: het aflopende contract van Ricciardo.

Mogelijk worden beide besluiten zelfs gelijktijdig bekendgemaakt in Oostenrijk. "Als we eruit zijn wat betreft de motor, dan nemen we mogelijk ook een beslissing over de coureur", zegt Marko.

Het contract van Verstappen bij Red Bull loopt nog tot eind 2020. Voor de Grand Prix van Oostenrijk staan nog de races in Canada (aanstaande zondag) en Frankrijk (24 juni) op het programma.