Alles over GP Canada: 'Een circuit voor jakkeraars als Hamilton en Verstappen'

"Het is echt een circuit voor jakkeraars en Hamilton is zo'n jakkeraar, iemand met veel racecraft", zegt Vergeer tegen NUsport. "Giancarlo Fisichella was ook zo'n jakkeraar die het altijd goed deed in Montreal, hij heeft er vaak op het podium gestaan."

"Het is een baan waar je op meerdere plekken goed kunt inhalen, dat is in het voordeel van een goede coureur als Hamilton. Deze baan ligt hem gewoon goed", zegt Vergeer, die onlangs met Maxmania, de weg naar de top zijn vijfde Formule 1-boek uitbracht.

Hamilton boekte in 2007 zijn allereerste zege in de Formule 1 in op het Circuit Gilles Villeneuve, waar hij met in totaal zes overwinningen het vaakst succesvol was van alle circuits. Ook in de GP van de Verenigde Staten heeft hij zes overwinningen op zijn naam staan, maar die behaalde hij op verschillende circuits.

Als hij voor de zevende keer weet te winnen in Canada, wordt Hamilton pas de tweede coureur in de geschiedenis van de koningsklasse van de autosport met zeven of meer zeges in één specifiek land. Michael Schumacher zegevierde acht keer in Frankrijk en zevenmaal in Canada en San Marino.

De statistieken van Hamilton in Canada zijn ronduit indrukwekkend. In de zeven races waarin hij de finish haalde, won hij slechts eenmaal niet: een derde plek in 2013. Drie keer viel de coureur die uitkwam voor McLaren en Mercedes voortijdig uit.

Ook in de kwalificaties is Hamilton nauwelijks te kloppen. Hij stond er al zes keer op pole en slechts eenmaal niet op de eerste startrij. Als Hamilton ook dit weekend eerste of tweede wordt in de kwalificatie, evenaart hij een record van Schumacher.

De legendarische Duitser stond tienmaal op de eerste startrij op het circuit van Suzuka in Japan. Hamilton heeft dat in Montreal negen keer voor elkaar gekregen.

Starttijden GP Canada Vrijdag 16.00 uur: Eerste vrije training

Vrijdag 20.00 uur: Tweede vrije training

Zaterdag 17.00 uur: Derde vrije training

Zaterdag 20.00 uur: Kwalificatie

Zondag 20.10 uur: Race

Inhaalmogelijkheden

De beste kansen om in te halen liggen in de S-bocht na start/finish, de hairpin in bocht 10 en de chicane bij bocht 13/14. Daar staat ook de beruchte 'Wall of Champions', waar in 1999 wereldkampioenen Damon Hill, Schumacher en Jacques Villeneuve hun wagen in de muur parkeerden.

In 1978 werd voor het eerst een Grand Prix op het kunstmatige eiland in de rivier Saint Lawrence verreden. Inmiddels is de GP van Canada een klassieker op de kalender. "Het is gewoon een fijne baan", vindt Vergeer. "Er zijn veel rechte stukken waar je hard kunt rijden."

"Op die laatste chicane bij de 'Wall of Champions' komen de coureurs op topsnelheid aan en moeten ze vol in de remmen, daar gebeuren altijd mooie dingen."

De FIA heeft voor de komende race een extra derde DRS-zone aangebracht, tussen bocht 9 en 10. "Als purist ben ik natuurlijk tegen DRS, maar ik moet zeggen dat het wel helpt om in te halen", geeft de schrijver toe.

"Ik vind het goed dat ermee geëxperimenteerd wordt. Probeer maar wat het beste werkt: meer of minder DRS-zones, kortere of juist langere."

Circuit Gilles Villeneuve

Verstappens resetknop

Max Verstappen heeft een vierde plaats in 2016 als beste resultaat in Canada. Vorig jaar viel hij al na tien rondes uit met een elektrisch probleem aan zijn wagen.

"Hij lag toen op de tweede plek, er had toen echt een mooi resultaat ingezeten", kijkt Vergeer terug. "Net als Hamilton is Max een jakkeraar, een coureur met racecraft. Dit is een circuit dat hem goed zou moeten liggen."

Na een reeks incidenten dit seizoen kan de twintigjarige Nederlander wel een opsteker gebruiken. "De druk op hem is giga", denkt Vergeer. "Hij is te ongeduldig geweest dit seizoen."

"Ik las wijze woorden van teambaas Christian Horner daarover. Die zei dat Verstappen al snel achterop raakte in de WK-stand en dat hij daardoor nog meer zijn best ging doen, wat leidde tot nieuwe fouten."

"Maar wat Max het beste had kunnen doen, zo zei Horner, was op de resetknop drukken. Hij moet rustig opnieuw beginnen. Ik heb er vertrouwen in dat hij die resetknop snel gaat vinden, misschien al in Canada. Hij hoeft maar één keer een race te winnen, dan zijn alle fouten alweer vergeten."

Laatste tien winnaars in Canada 2017: Lewis Hamilton (Groot-Brittannië/Mercedes)

2016: Lewis Hamilton (Groot-Brittannië/Mercedes)

2015: Lewis Hamilton (Groot-Brittannië/Mercedes)

2014: Daniel Ricciardo (Australië/Red Bull)

2013: Sebastian Vettel (Duitsland/Red Bull)

2012: Lewis Hamilton (Groot-Brittannië/McLaren)

2011: Jenson Button (Groot-Brittannië/McLaren)

2010: Lewis Hamilton (Groot-Brittannië/McLaren)

2009: niet verreden

2008: Robert Kubica (Polen/BWM Sauber)

2007: Lewis Hamilton (Groot-Brittannië/McLaren)

Weersomstandigheden

De afgelopen Grands Prix in Canada werden onder wisselende omstandigheden verreden. Bij de komende editie lijkt het droog te blijven. De bewolking zorgt ervoor dat het niet veel warmer wordt dan 20 graden.

Vergeer ziet Verstappen wel op het podium belanden in Montreal. "Ik zet Hamilton op één, Verstappen op twee en Raikkonen op drie. Ik verwacht dat Sebastian Vettel een fout gaat maken. Dat doet hij vaker als hij onder druk staat en dat is inmiddels wel het geval, gezien zijn achterstand in de WK-stand."