'Toro Rosso klopt tevergeefs aan bij McLaren-talent Norris'

Toro Rosso, het opleidingsteam van Red Bull, zou de 28-jarige Hartley willen lozen vanwege zijn ondermaatste prestaties.

De Nieuw-Zeelander rijdt sinds het einde van vorig seizoen met talent Pierre Gasly samen bij Toro Rosso. Hij verving een paar races voor het einde de slecht presterende Daniil Kvyat en Gasly kwam in de plaats van Carlos Sainz, die vervroegd overstapte naar Renault.

De achttienjarige Norris, momenteel leider in de Formule 2, gaat niet in op het gerucht over een aanbod van Toro Rosso. Wel laat hij in diverse media weten dat hij niet van plan is te vertrekken bij McLaren.

"Ik voel me gevleid door de verhalen, maar ik ben volledig gefocust op de Formule 2 en hoor thuis bij McLaren. Verder laat ik dit soort zaken over aan mijn management", aldus de talentvolle Brit.

Een woordvoerder van McLaren zegt ook niets specifieks over Toro Rosso, maar kijkt niet op van de geruchten. "Het verbaast ons niet dat andere teams onze coureurs benaderen. Ze zien net als wij hun grote talent."

De Vries

McLaren ziet in Norris de gedroomde opvolger van Fernando Alonso, van wie onduidelijk is of hij na dit jaar nog in de Formule 1 wil blijven. De wereldkampioen van 2005 en 2006 vormt bij het team een duo met Stoffel Vandoorne.

De Nederlander Nyck de Vries speelt ook nog een rol bij McLaren. De Fries zit ook in het talententeam en rijdt evenals Norris in de Formule 2, al is onduidelijk wat zijn perspectief is.

Norris gaat na vier raceweekenden aan de leiding in de Formule 2 met 98 punten. De Vries is met 46 punten de nummer zes in de strijd om de wereldtitel.