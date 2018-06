'Verstappen is slim genoeg om dit seizoen van fouten te leren'

"Hij kan proberen alle kritiek te negeren, maar als je een slechte reeks beleeft zoals hij, dan ga je toch bij jezelf te rade. Natuurlijk doe je dat", zegt Newey.

Een goed resultaat zondag in de Grand Prix van Canada zou zeer welkom zijn voor Verstappen. Behoudens zijn derde plaats in Spanje kent de jonge Nederlander een teleurstellend seizoen. Ruim een week geleden in Monaco kon hij door een crash in de training niet aan de kwalificatie deelnemen. Vanaf de achterste startrij kwam hij in de race niet verder dan de negende plek.

Bij eerdere Grands Prix dit seizoen kwam Verstappen in botsing met teamgenoot Daniel Ricciardo (Azerbeidzjan), Ferrari-coureur Sebastian Vettel (China) en Lewis Hamilton van Mercedes (Bahrein).

"We zijn allemaal mensen", zei Newey over de bekritiseerde Nederlander. "Maar Verstappen is sterk genoeg om hier bovenop te komen. Hij heeft een slechte serie doorgemaakt, maar hij is en blijft een geweldige coureur en zal op een gegeven moment een einde aan de negatieve reeks maken."

Newey heeft er vertrouwen in dat de twintigjarige Limburger snel weer gaat presteren. "Een deel van het leven van een coureur is leren van je fouten. Max is slim genoeg om dat te kunnen."

Update

Verstappen heeft in Canada het voordeel dat hij normaal gesproken voor zijn teamgenoot Daniel Ricciardo mag beginnen. De Australiër die dit seizoen twee races won, krijgt door een motorwissel een gridstraf van tien plekken.

Vanwege de vele rechte lange stukken op het Circuit Gilles Villeneuve lijken Mercedes en Ferrari er op voorhand beter tot hun recht te komen dan Red Bull, al kondigde motorleverancier Renault een update van de krachtbron aan. Het is nog onduidelijk of Red Bull daar al in Canada gebruik van gaat maken.

Verstappens beste prestatie in Canada is een vierde plek in 2016. Vorig jaar viel hij al in de tiende ronde uit met een technisch mankement aan zijn auto.

Vrijdag om 16.00 uur en 20.00 uur Nederlandse tijd zijn de eerste vrije trainingen in Montreal. Zaterdag om 17.00 uur is de derde training, gevolgd door de kwalificatie om 20.00 uur. De race begint zondag om 20.10 uur Nederlandse tijd.