Ricciardo krijgt gridstraf bij GP Canada om vervangen motoronderdeel

Ondanks een gebrek aan vermogen wist Ricciardo op het stratencircuit de Duitser Sebastian Vettel rondenlang achter zich te houden en naar zijn tweede zege van het seizoen te rijden.

Red Bull Racing had de hoop dat het onderdeel, de MGU-K, nog gered kon worden, maar dat blijkt niet het geval. Aangezien het de derde keer is dat het onderdeel gewisseld wordt, krijgt de Australiër een gridstraf van tien posities.

Volgens technisch directeur Adrian Newey staan Ricciardo vermoedelijk nog meer straffen te wachten. "We moeten nog afwachten of de accu beschadigd is. Pas als Renault ons dat laat weten, weten we waar we aan toe zijn. De MGU-K zorgt hoe dan ook voor een straf."

Verstappen

Teamgenoot Max Verstappen liet na zijn crash in de vrije training in Monaco al enkele onderdelen vervangen, waaronder zijn versnellingsbak. Dat kwam hem toen al op een straf te staan, maar omdat hij niet deelnam aan de kwalificatie, deed hem dat in die zin weinig pijn.

Motorleverencier Renault heeft voor de race op het Circuit Gilles Villeneuve enkele updates aangekondigd. Hoewel die beschikbaar zijn voor alle teams die Renault van motoren voorziet - naast Red Bull ook McLaren en het eigen fabrieksteam - is nog niet duidelijk wie daar gebruik van zal maken.

Voor een aantal coureurs zal het vervangen van enkele onderdelen net als bij Ricciardo leiden tot een gridstraf. De Grand Prix van Canada wordt zondag om 20.10 uur verreden.