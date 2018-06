WK-leider Hamilton denkt dat Red Bull alleen maar sterker wordt

"Volgens mij komt er een motorupgrade aan voor Red Bull in Canada, dus het wordt interessant om te zien hoe ze het daar doen. Zij zullen dit jaar alleen maar sterker worden", zegt de Mercedes-coureur donderdag tegen Motorsport.com.

Hamilton won dit jaar de Grands Prix van Azerbeidzjan en Spanje. In Monaco moest hij zondag genoegen nemen met de derde plaats achter winnaar Ricciardo en Ferrari-coureur Sebastian Vettel. In de strijd om de wereldtitel leidt hij met 110 punten, voor Vettel (96) en Ricciardo (72).

"Hopelijk krijgen de fans wat ze willen zien: gevechten tussen de drie teams", doelt Hamilton op een strijd tussen topteams Mercedes, Ferrari en Red Bull. In voorgaande seizoenen ging het vooral tussen Mercedes en Ferrari.

"Ikzelf hou daar ook van. Dat doet meer met me dan ik kan uitleggen. Het is de grootste uitdaging die ik ooit heb gehad."

Vettel

De 33-jarige Hamilton ziet zichzelf - hoewel hij vier keer wereldkampioen werd en ook nu weer leider is in de strijd om de titel - niet als topfavoriet. De Brit dicht concurrent Vettel de meeste kans toe.

"Ferrari heeft het hier en daar laten liggen en wij hebben daarvan kunnen profiteren", zegt hij. "We staan dus een stuk verder voor dan wanneer iedereen gewoon zijn werk had gedaan."

Het is overigens nog niet zeker dat Red Bull volgende week in Canada een verbeterde motor krijgt, zegt baas Cyril Abiteboul van leverancier Renault. "Daar moeten we nog naar kijken. We werken altijd in overleg en doen wat het beste is op de lange termijn", aldus de Fransman.

Mercedes pakte in de eerste zes races van het seizoen acht podiumplaatsen, waarvan vijf van Hamilton en drie van teamgenoot Valtteri Bottas. Namens Ferrari eindigde zowel Vettel als Kimi Raikkonen drie keer op het podium. Red Bull (twee keer Ricciardo en eenmaal Verstappen) eindigde drie keer bij de eerste drie.

De Grand Prix van Canada wordt volgende week zondag op het Circuit Gilles Villeneuve in Montreal verreden. De race begint om 20.10 uur Nederlandse tijd.