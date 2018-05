Williams ontslaat hoofd aerodynamica na tegenvallende resultaten

Williams ontdekte een grote aerodynamische fout in het ontwerp van de huidige auto, de FW41. De Beer wordt daarvoor verantwoordelijk gehouden, meldt de BBC woensdag.

De Zuid-Afrikaan is al het tweede lid van de technische staf dat in 2018 het veld moet ruimen bij de Britse renstal. Eerder werd Ed Wood, het hoofd van de ontwerpafdeling, de laan uitgestuurd. De Beer kwam vorig jaar nog over van Ferrari.

Williams eindigde vorig seizoen als zesde in het wereldkampioenschap voor constructeurs, maar momenteel bungelt het team uit het Engelse Grove onderaan de WK-stand. Lance Stroll pakte de enige twee punten voor Williams en Sergey Sirotkin scoorde helemaal nog niet.

Voorwielen

Het probleem van de FW41 wordt veroorzaakt door de voorwielen. Als daarmee wordt gestuurd, wordt de luchtstroom naar achteren dusdanig onderbroken dat de vloer van de auto, die normaal veel neerwaartse kracht opwekt, niet goed meer werkt. Dit levert vooral een gebrek aan grip op in snellere bochten.

De taken van De Beer en Wood worden overgenomen door Dave Wheater en Doug McKiernan. Paddy Lowe, die een groot aandeel had in de recente successen van Mercedes, is technisch directeur bij Williams.

De volgende Grand Prix is op 10 juni en wordt verreden in het Canadese Montreal.