Red Bull weegt GP Canada mee in keuze voor motorleverancier vanaf 2019

"We kijken met veel interesse uit naar prestatie van de motor over twee weken in Montreal", zegt teambaas Christian Horner van Red Bull dinsdag. "Eind juni of begin juli zullen we de knoop doorhakken."

Ondanks twee zeges van Daniel Ricciardo is Red Bull dit seizoen vaak de mindere van de andere twee topteams Mercedes en Ferrari. Vooral in de kwalificatie is de concurrentie meestal te sterk.

"We hebben vanaf de eerste race een geweldig chassis", vindt Horner. "Het probleem is en blijft de zaterdagen. Als we onze kwalificaties kunnen verbeteren, zullen we competitiever zijn in de races op zondag."

Daniel Ricciardo pakte zaterdag poleposition op het bochtige stratencircuit van Monaco, maar dat was vooral een uitzondering die de regel bevestigt. In het hybridetijdperk dat in 2014 begon, stond Red Bull slechts tweemaal op pole. Zowel in 2016 als afgelopen weekend was Ricciardo de snelste in de kwalificatie in Monaco.

"Als we een klein beetje meer snelheid kunnen krijgen aan het einde van Q3, zie ik geen enkele reden waarom we Mercedes en Ferrari niet in de problemen zouden kunnen brengen", aldus Horner.

Betrouwbaarheidsproblemen

Red Bull maakt sinds 2007 gebruik van Renault-motoren, al draagt de krachtbron de laatste jaren de naam van sponsor Tag Heuer. Vooral vorig jaar had de motor te kampen met betrouwbaarheidsproblemen.

Eerder dit jaar voerde het team van Verstappen al officiële gesprekken met Honda over een mogelijke motordeal. Dochterteam Toro Rosso rijdt dit jaar naar tevredenheid met een motor van de Japanse fabrikant.

Tot vorig jaar maakte McLaren gebruik van Honda-motoren, maar die samenwerking verliep bepaald niet succesvol. Het Engelse team maakte de overstap naar een krachtbron van Renault.

De Franse fabrikant stelde eerder een deadline van eind mei voor de beslissing van Red Bull, maar Horner wil niet overhaasten. "De FIA heeft begrip voor onze situatie en hanteert geen harde deadline."

Wisselvallig

Red Bull is bezig aan een wisselvallig seizoen. Naast de zeges van Ricciardo in China en Monaco behaalde het Oostenrijkse team slechts één podiumplaats. Verstappen werd derde in Spanje.

In de WK-stand staat Ricciardo derde op ruime achterstand van Lewis Hamilton (Mercedes) en Sebastian Vettel (Ferrari). Verstappen is door een reeks incidenten slechts de nummer zes in de stand.

Ricciardo is in het bezit van een aflopend contract en wordt al geruime tijd in verband gebracht met een overstap naar Mercedes of Ferrari, al wordt ook een langer verblijf bij Red Bull niet uitgesloten. "Eerst willen we een keuze maken voor een motorleverancier en daarna gaan we kijken wat we doen met de coureurs", zegt Horner.

De Grand Prix van Canada op het Circuit Gilles Villeneuve wordt op 10 juni verreden. De start is om 20.10 uur Nederlandse tijd.