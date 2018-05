Verstappen vindt het niet nodig om crash uitvoerig te bespreken met Marko

"Er hoeft wat mij betreft geen extra uitleg te komen. Ik weet zelf dondersgoed wat er fout is gegaan en wat er beter moet. In dit geval is het simpel: de muur niet raken", aldus de 20-jarige coureur tegenover Motorsport.com.

Verstappen maakte aan het eind van de oefensessie bij een inhaalactie een stuurfout in de bocht en knalde tegen de vangrail. De schade aan zijn auto kon vervolgens niet op tijd worden hersteld, waardoor hij de kwalificatie moest laten schieten en zondag in de race achteraan moest starten.

Daarin liet Verstappen zich wel weer van zijn beste kant zien door van de twintigste naar de negende positie op te rukken en zo alsnog twee punten voor de WK-stand te veroveren.

Marko toonde zich na de kwalificatie zeer kritisch op Verstappen en was van mening dat de Limburger bij zichzelf te rade moet gaan na zijn crash bij het uitkomen van het zwembadgedeelte.

"Max moet leren dat hij niet altijd op volle snelheid hoeft te rijden, zeker niet op momenten dat er niets te winnen valt. Hij is gewoon niet geduldig genoeg. Hij wil altijd laten zien dat hij de snelste is, maar daar heb je alleen wat aan als je ook de finish haalt", zei de 75-jarige Oostenrijker.

Oneens

Verstappen is het echter oneens met Marko dat hij te ongeduldig zou zijn. "Nee, ik denk niet dat dat het probleem is", stelt hij.

De nummer zes in de strijd om het wereldkampioenschap richt zijn vizier alweer op de volgende race over twee weken in Canada en wil het weekeinde in Monaco zo snel mogelijk achter zich laten.

"Natuurlijk baal ik van dat moment. Ik wil natuurlijk liever winnen. Ik kan er nu wel over door blijven gaan, maar daar schiet ik niets mee op. Ik moet snel weer door en me voorbereiden op Canada", geeft hij te kennen.

"Het is jammer dat we niet op elk circuit kunnen laten zien dat we een heel goede auto hebben, omdat we gewoon vermogen tekortkomen. Anders zouden ze ons nooit meer terugzien. Maar we gaan het weer proberen. Vorig jaar lag ik tweede in Montreal en dat was met een mindere auto. We gaan het zien."

De race in Monaco werd gewonnen door Verstappens teamgenoot Daniel Ricciardo. De Australiër leidde van start tot finish en bleef Sebastian Vettel van Ferrari (tweede) en Mercedes-coureur Lewis Hamilton (derde) voor.

