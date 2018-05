Teambaas Horner prijst Verstappen na 'geweldige inhaalrace' in Monaco

Verstappen begon de race achteraan naar aanleiding van zijn crash in de derde vrije training, wat niet zijn eerste incident van dit seizoen betekende.

"Max reed een geweldige inhaalrace. Als je vanaf de laatste plaats start wordt het altijd een lastige middag, maar hij boekte veel progressie met enkele goede inhaalacties, wat hier erg lastig is", aldus Horner.

De 44-jarige Brit was na de crash van Verstappen in de oefensessie nog kritisch, maar hij is blij dat de jonge Nederlander tijdens de race deed wat hij moest doen en de kalmte bewaarde. "Hij profiteerde van goed teamwerk en een goede strategie en slaagde erin om zich de top tien in te werken."

Verstappen ging tijdens de race als allerlaatste coureur de pits in om te wisselen naar hypersofts en was daarna liefst drie seconden sneller dan de top drie. In de laatste ronden had hij Pierre Gasly en Nico Hülkenberg voor zich, maar hij besloot geen aanval in te zetten.

Ricciardo

Teamgenoot Daniel Ricciardo leidde in Monaco ondanks een mankement aan zijn auto - hij verloor snelheid - van start tot finish en boekte daarmee zijn tweede zege van 2018. Horner heeft bewondering voor de Australiër.

"Het is moeilijk om de prestatie van Daniel onder woorden te brengen. Vanaf het moment dat hij met het technische probleem te maken had, slaagde hij erin heel rustig te blijven, ook al zat Sebastian Vettel vlak achter hem", aldus de teambaas.

"Ik had echt niet verwacht dat hij het met ongeveer 25 procent minder snelheid nog 50 ronden zou volhouden en onze 250e Grand Prix zou winnen. Daniel heeft het hele weekend gedomineerd. Hij was fenomenaal."

In de strijd om de wereldtitel leidt Lewis Hamilton voor Vettel en Ricciardo. Verstappen pakte op het circuit in Monte Carlo twee punten en is de nummer zes. Over twee weken staat in Canada de volgende race op het programma.