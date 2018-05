Alonso: 'GP Monaco was waarschijnlijk saaiste race ooit in Formule 1'

"Het was een enorm saaie race", zei Alonso zondag na afloop van de race tegen Motorsport.com. "Waarschijnlijk de saaiste race ooit in de Formule 1."

Voor het eerst sinds 2009 hoefde de safetycar tijdens de race in Monaco geen enkele keer het circuit op. Mede hierdoor was het aantal inhaalacties minimaal en leidde Daniel Ricciardo van start tot finish.

Alonso pleit dan ook voor veranderingen. "Ik denk dat de sport wat meer aan het spektakel moet denken, want dit was erg teleurstellend. Het was extreem saai. We moeten de fans wat teruggeven om de prijs van hun kaartje terug te betalen."

Volgens de McLaren-coureur had de voorspelbaarheid van de race vooral te maken met het circuit. "Dat is normaal in Monaco. Het is saai zonder safetycar. We starten op onze kwalificatieplek en we rijden daar tot aan de finish."

Alonso lag lange tijd op de 7e positie, maar viel in de 53e ronde uit door problemen met zijn McLaren. Hij was daarmee de eerste uitvaller van de race.

Hamilton

Niet alleen Alonso was teleurgesteld over het verloop van de race. Lewis Hamilton noemde de GP van Monaco geen echte race. "Al vanaf ongeveer de zesde ronde waren we aan het cruisen. Letterlijk cruisen. Dus dit was niet echt racen", aldus de Brit van Mercedes na afloop.

"Daniel (Ricciardo, red.) heeft vandaag geweldig werk verricht, dus ik ben heel blij voor hem", vervolgde hij. "Maar uiteindelijk reden we niet op volle snelheid en waren we aan het cruisen om er zeker van te zijn dat we de finish zouden halen."

Hamilton eindigde achter Ricciardo en Sebastian Vettel als derde in Monte Carlo. De Mercedes-coureur is blij dat hij in het kampioenschap slechts drie punten verloor op Vettel.

"Ik heb vandaag maar drie punten verloren, dat is het belangrijkste", liet hij weten. "Daar ben ik dankbaar voor, want vorig jaar stond ik op dit moment volgens mij 25 punten achter. Het team heeft dit weekend goed werk verricht."

Hamilton gaat na 6 races met 110 punten aan de leiding in het kampioenschap. Hij heeft veertien punten meer dan nummer twee Vettel.