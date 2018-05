Ricciardo ziet zege in Monaco als revanche voor mislukte race in 2016

Destijds leek de Australiër al op weg naar een zege, maar door een mislukte pitstop moest hij toen een streep zetten door die aspiraties.

"Nu, twee jaar later, heb ik eindelijk het gevoel dat ik ervan verlost ben", zei een uitgelaten Ricciardo, die zijn triomf vierde met een duik in het zwembad, zondag na de race.

"We kregen veel te verduren tijdens de race. Ik voelde dat ik snelheid verloor en dacht dat de race daarmee voorbij was voor me. Ik eindigde met slechts zes versnellingen. Met dank aan het team heb ik het gered."

Met nog vijftig ronden voor de boeg was er door het technische mankement even paniek bij de Red Bull Racing-teamgenoot van Max Verstappen. Desondanks leidde hij van start tot finish op het circuit in Monte Carlo.

Schumacher

Direct na de finish werd Ricciardo door teambaas Christian Horner vergeleken met Michael Schumacher, die in 1994 in Spanje tweede werd met slechts vijf versnellingen. "Dit is precies zoals Schumacher het deed. Dit is revanche voor 2016", zei de Brit over de boordradio.

Red Bull-adviseur Helmut Marko was vol lof over de manier waarop Ricciardo ondanks zijn gemankeerde auto de finish haalde. "Het was een serieus probleem, maar Daniel ging er goed mee om. Ongelooflijk", zei de Oostenrijker, die zaterdag nog flinke kritiek had op Verstappen.

"Ik denk dat geen enkele andere coureur hetzelfde als Daniel had kunnen doen. We zaten in spanning, want het leek er aanvankelijk op dat de auto alsmaar langzamer zou worden."

Ricciardo, die het hele weekend al dominant was in Monaco, is door zijn overwinning achter Lewis Hamilton en Sebastian Vettel de nieuwe nummer drie in de WK-stand. Over twee weken staat in Canada de volgende race op het programma.