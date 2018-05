Verstappen houdt redelijk gevoel over aan negende plaats in Monaco

"Ik probeerde er het beste van te maken. Ik had die fout gewoon nooit mogen maken", zei Verstappen voor de camera van Ziggo Sport.

De 20-jarige coureur van Red Bull Racing maakte aan het eind van de derde oefensessie bij een inhaalactie een stuurfout in de bocht en knalde tegen de vangrail.

Omdat de schade aan zijn auto niet op tijd kon worden hersteld, moest hij de kwalificatie noodgedwongen laten schieten.

"Het was een heel pijnlijk moment. Maar ook die heb je soms nodig om beter te worden. Natuurlijk is dit jaar niet alles goed gegaan. Soms heb je er nou eenmaal zo'n jaar tussen zitten", sprak Verstappen nuchter.

"Het ergste zou zijn als ik niet snel genoeg was geweest, maar dat is niet het geval. Op naar de volgende race en daar proberen weer vooraan te starten."

Versnellingsbak

Verstappen begon de race in Monaco zeer goed door al in de eerste bocht de Haas van zowel Kevin Magnussen als Romain Grosjean in te halen.

"Dat ging goed. Ik kwam mooi buitenom. Gelukkig reageerden ze niet gelijk. De anderen voor me liet ik een beetje gaan. Iedereen reed tegen elkaar aan en ik zag allerlei onderdelen van de auto's door de lucht vliegen."

Verstappen klaagde halverwege de race over problemen met zijn zaterdag vernieuwde versnellinngsbak, maar tot zijn opluchting werd dat euvel al snel weer verholpen.

"Met het terugschakelen blokkeerde hij als ik van de 3 naar de 2 ging. Dat is niet fijn op dit circuit. Ik denk dat het door de banden kwam, want toen ik bij de pitstop nieuwe banden kreeg had ik opeens nergens meer last van", vertelde hij.

"De banden sleten heel hard. Vooral de ultra's werkten niet goed. Met de hyper ging het al stukken beter. Je zag het ook aan Sainz. Die had aan het einde van de race geen grip meer. Dat had ik in rondje 47."

Verstappens teamgenoot Daniel Ricciardo ging in het prinsdom met de zege aan de haal. De Australiër leidde van start tot finish en bleef Sebastian Vettel (tweede) en Lewis Hamilton (derde) voor.