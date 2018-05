Verstappen na inhaalrace negende in Monaco, teamgenoot Ricciardo wint

Verstappen startte naar aanleiding van zijn crash in de derde vrije training achteraan, maar kende een goede start en schoof geleidelijk op. Het leverde hem uiteindelijk twee punten in de WK-stand op.

Ricciardo begon vanaf poleposition en gaf de leiding niet meer uit handen. Het podium werd gecompleteerd door Ferrari-coureur Sebastian Vettel (tweede) en Mercedes-rijder Lewis Hamilton (derde).

In de strijd om de wereldtitel leidt Hamilton nog altijd met 110 punten, voor Vettel (96 punten) en Ricciardo (72). De top vijf wordt gecompleteerd door Valtteri Bottas (68) en Kimi Raikkonen (zestig). Verstappen is met 35 punten de nummer zes.

Over twee weken gaat het Formule 1-seizoen verder met de Grand Prix van Canada. De race begint daar op zondag 10 juni om 20.10 uur Nederlandse tijd.

Prima start

Beide Red Bull-rijders kenden in Monaco een prima start. Verstappen stak direct voorbij Haas F1-coureurs Kevin Magnussen en Romain Grosjean, terwijl Ricciardo erin slaagde om de jagende Vettel achter zich te houden. In de top vonden geen verschuivingen plaats.

Op het krappe circuit wachtte Verstappen, die begon op ultrasofts, geduldig op zijn kansen. De Limburger rekende verschillende coureurs in en lag halverwege de race al op de negende plaats. Bovendien ging hij als allerlaatste de pits in om te wisselen naar hypersofts.

Met nog vijftig ronden voor de boeg was er even paniek bij leider Ricciardo, die het team van Red Bull liet weten dat hij vermogen verloor. Nummer twee Vettel kwam daardoor dichterbij, maar slaagde er mede door het gebrek aan ruimte in Monaco niet in de Australiër te passeren.

Achteraan kende vooral Lance Stroll van Williams een dramatische race. De jonge Canadees moest liefst twee keer naar binnen met een lekke band en kwam niet meer van de laatste plaats af.

Drie seconden

Toen Verstappen dertig ronden voor het einde naar hypersofts wisselde, was hij liefst drie seconden per ronde sneller dan Ricciardo, Vettel en Hamilton. Bovendien boekte hij direct een plaatsje winst omdat Fernando Alonso (McLaren) als eerste coureur uitviel.

Terwijl er vooraan eigenlijk niets gebeurde, had Verstappen met de slotfase in zicht Renault-rijders Nico Hülkenberg en Carlos Sainz voor zich. De Nederlander had lang nodig om een gaatje te vinden, maar sloeg uiteindelijk knap toe bij Sainz.

Hülkenberg en Pierre Gasly (Toro Rosso) leken de volgende slachtoffers, maar Verstappen ondernam niet echt meer een poging om op te schuiven en leek met het oog op zijn turbulente seizoen voor zekerheid te kiezen.

Een virtuele safetycar na een crash van Toro Rosso-rijder Brendon Hartley met Sauber-coureur Charles Leclerc leek nog spektakel te gaan opleveren. Verschuivingen vonden echter niet meer plaats. Vooraan boekte Ricciardo, die Vettel voorbleef, knap zijn tweede zege van 2018.