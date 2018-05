Marko kritisch op 'ongeduldige' Verstappen na dure fout in training

Verstappen maakte aan het eind van de training bij een inhaalactie een stuurfout in de bocht en knalde tegen de vangrail. Omdat de schade aan zijn auto niet op tijd kon worden hersteld, moest hij de kwalificatie noodgedwongen laten schieten.

Marko omschrijft de crash als totaal onnodig. "Hij moet leren dat hij niet altijd op volle snelheid hoeft te rijden, zeker niet op momenten dat er niets te winnen valt", zegt de Oostenrijker aan de BBC. "Hij is gewoon niet geduldig genoeg."

Verstappen ging dit seizoen al vaker in de fout en dat moet de coureur zorgen baren, vindt Marko. "Hij wil altijd laten zien dat hij de snelste is, maar daar heb je alleen wat aan als je ook de finish haalt."

De oud-coureur wacht tot na het weekend om de situatie uitgebreid met de Nederlander te bespreken. "Het is belangrijk dat hij leert situaties beter te beoordelen. Het gaat telkens weer mis op een ander moment, maar altijd door een gebrek aan geduld."

Ricciardo

Verstappen leek in Monaco juist een goede kans te hebben op de eerste poleposition in zijn carrière. De RB14 komt op het bochtige stratencircuit in Monaco beter uit de verf dan Ferrari en Mercedes.

Daniel Ricciardo toonde dat aan door namens Red Bull met overmacht de snelste tijd te noteren in de kwalificatie. De Australiër vindt het jammer dat hij zijn teamgenoot Verstappen zondag niet naast zich ziet op de eerste startrij.

"We hadden hier een goede kans om met beide auto's vooraan te starten", zegt Ricciardo bij Ziggo Sport. "Het is een dure fout van hem, dus hij zal hier flink van balen. Misschien kan hij morgen tijdens de race nog wat opschuiven, al is dat lastig op dit circuit."

Verstappen start zondag om 15.10 uur vanaf de twintigste en laatste plaats aan de Grand Prix in het prinsdom. Om punten te pakken voor de strijd om het wereldkampioenschap is een plaats in de top tien vereist. De twintigjarige coureur bezet de zesde plaats in de WK-stand, met een achterstand van 62 punten op leider Lewis Hamilton.