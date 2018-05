Verstappen erkent dat kostbare crash in Monaco zijn fout was

"Er zijn geen excuses, dit was mijn fout", zei de twintigjarige Limburger na de kwalificatie in Monte Carlo. "Natuurlijk wil je niet dat dit gebeurt, maar helaas is het wel gebeurd."

Doordat de monteurs van Red Bull de versnellingsbak van de beschadigde bolide niet op tijd konden vervangen, kon Verstappen niet in actie komen in de kwalificatie en zag hij vanuit de pitbox hoe teamgenoot Daniel Ricciardo poleposition voor zich opeiste.

Met nog enkele minuten op de klok belandde Verstappen in de derde training in de vangrail, vlak nadat hij Carlos Sainz had ingehaald. "Nadat ik een tragere auto was gepasseerd reed ik niet helemaal op de ideale lijn, waarna ik de vangrail in de binnenbocht raakte", keek de Red Bull-coureur terug op zijn crash.

"Het is geen excuus dat ik die auto moest inhalen. Ik was een beetje afgeleid en stuurde wat eerder in dan normaal en daardoor ging het mis."

Serie incidenten

De crash in het prinsdom past naadloos in de serie eerdere incidenten van Verstappen dit seizoen. Hij spinde in de kwalificatie in Australië, viel uit in Bahrein na een touché met Lewis Hamilton, kreeg een tijdstraf nadat hij Sebastian Vettel aanreed in China, viel uit na een crash met teamgenoot Ricciardo in Azerbeidzjan en raakte in Spanje zonder gevolgen achterblijver Lance Stroll achter de virtuele safetycar.

"Barcelona beschouw ik niet als een incident. Samen met het moment in China is de crash van vandaag mijn schuld", erkende Verstappen.

Op de vraag hoe hij de reeks incidenten verklaart, had de jonge Nederlander niet direct een antwoord paraat. "Op dit moment heb ik er geen verklaring voor."

Vertrouwen

Verstappen vreest niet dat hij het vertrouwen binnen Red Bull verliest. "Het team zal me altijd blijven steunen, in goede en in slechte tijden", aldus de Limburger.

"Het werkt ook de andere kant op. Vorig jaar had ik veel problemen met de betrouwbaarheid van de auto en toen heb ik ook vertrouwen in het team gehouden. We werken als een team, we winnen samen en verliezen samen."

Met Verstappen helemaal achteraan begint de Grand Prix van Monaco zondag om 15.10 uur.