Horner: 'Verstappen moet stoppen met het maken van zulke fouten'

"Hij moet hiervan leren en stoppen met het maken van zulke fouten. Dat weet hij zelf beter dan wie dan ook", zei Horner na de kwalificatie over Verstappen, wiens seizoen tot dusver wordt gekenmerkt door incidenten.

"Niemand zal meer gefrustreerd zijn dan Max. Hij zou vandaag om de plekken op de eerste startrij hebben moeten strijden. Er is geen hardere les denkbaar dan hij vandaag had."

Aan het einde van de derde vrije training reed Verstappen door een eigen fout zijn bolide in de vangrail. Twee uur later ging de kwalificatie van start en die tijd was te kort voor de monteurs om de auto startklaar te krijgen.

"Max' auto leek gereed, maar we ontdekten een olielek in de versnellingsbak. Toen konden we het vergeten. We hebben nog ons best gedaan om de versnellingsbak te vervangen. Dat had ons een gridstraf van vijf plaatsen gekost. De monteurs van Verstappen en ook die van Daniel Ricciardo hebben alles op alles gezet, maar het heeft vandaag niet zo mogen zijn", aldus Horner.

Rijstijl

Verstappen heeft geen gelukkige historie met het krappe stratencircuit in Monaco. Alleen vorig jaar wist hij er met een vijfde plaats de finish te halen.

"Dit circuit straft je hard als je een foutje maakt. Max is een heel snelle coureur en dit weekend heeft hij nog een snelle auto ook, daarom is dit zo jammer voor hem. Zoveel kansen krijg je niet om de Grand Prix van Monaco te winnen", weet ook Horner.

Verstappen kent een moeizaam seizoen door incidenten met Lewis Hamilton (Bahrein), Sebastian Vettel (China) en Ricciardo (Azerbeidzjan), die hem veel WK-punten hebben gekost.

Op de vraag of hij verwacht dat Verstappen na het incident in Monaco zijn rijstijl aanpast, antwoordde Horner: "Ik zou niet weten wat er nog meer zou moeten gebeuren."

Ricciardo

De treurnis rondom Verstappen stond in schril contrast met de prestaties van Ricciardo dit weekend. De Australiër klokte in alle trainingen en ook in de kwalificatie de snelste tijd en vertrekt zondag voor de tweede keer in zijn carrière van pole.

"Daniel zit er het hele weekend al bovenop en tijdens de kwalificatie heeft hij twee geweldige rondes gereden", zag Horner.

"We zijn erg blij met de pole, maar hebben toch een bitterzoet gevoel. We zouden met twee auto's vooraan hebben moeten staan. Het is frustrerend als je zo snel bent, maar niet de eerste startrij volledig bezet."

De race op het Circuit de Monaco begint zondag om 15.10 uur. In de WK-stand heeft Ricciardo (47 punten) een achterstand van 48 punten op leider Lewis Hamilton, die als derde van start gaat. Ferrari-coureur Sebastian Vettel (78 punten) start als tweede.