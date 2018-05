Verstappen crasht tijdens derde vrije training in Monaco

Met nog zo'n 7 minuten te gaan schampte de Red Bull van de twintigjarige Nederlander in een chicane de binnenbocht. Daardoor schoot de auto rechtdoor en belandde Verstappen iets verderop in de vangrail.

Verstappen kon snel uit zijn bolide klimmen, waarvan een wiel was afgebroken en de schade met name aan de voorvleugel groot was. De monteurs van het Oostenrijkse team zullen hard aan het werk moeten om de auto startklaar te maken voor de kwalificatie die zaterdagmiddag om 15.00 uur begint.

In 2016 crashte Verstappen tijdens de kwalificatie op precies hetzelfde punt op het circuit. Daardoor moest hij toen vanuit de pitstraat starten.

Met 1.11,787 had Verstappen eerder in de derde sessie de snelste tijd van het weekend neergezet. Na Verstappens crash wist teamgenoot Daniel Ricciardo de tijd van Verstappen met een duizendste te verbeteren.

Baanrecord

Daarmee scherpte de Australiër zijn eigen baanrecord aan. Ricciardo had donderdag al 1.11,841 als snelste tijd genoteerd.

Red Bull is het hele Grand Prix-weekend al dominant op het krappe en bochtige Circuit de Monaco. Donderdag zette Ricciardo zowel bij de eerste als bij de tweede vrije training de snelste rondetijd neer en legde Verstappen steeds beslag op de tweede plek.

Ferrari

Achter het Red Bull-duo noteerden Ferrari-coureurs Sebastian Vettel (1.12,023) en Kimi Raikkonen (1.12,142) zaterdag de derde en vierde tijd in de derde vrije training, die behoudens de crash van Verstappen zonder noemenswaardige incidenten verliep.

Mercedes - dat het meer van de topsnelheid dan van het bochtenwerk moet hebben - kwam op het stratencircuit niet verder dan de vijfde (Lewis Hamilton in 1.12,273) en zesde tijd (Valtteri Bottas, 1.12,356).

Zaterdag om 15.00 uur begint de kwalificatie. Verstappen kan met een leeftijd van 20 jaar en 239 dagen de jongste coureur ooit op poleposition worden.

Het record is nu nog in handen van Vettel, die in 2008 bij de Grand Prix van Italië 21 jaar en 72 dagen oud was toen hij vooraan mocht starten.