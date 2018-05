Vettel en Raikkonen niet in paniek door dominantie Red Bull in Monaco

Daniel Ricciardo en Max Verstappen nestelden zich in beide sessies op respectievelijk de eerste en tweede plaats met een voorsprong van meer dan een halve seconde op de concurrentie.

Vettel kwam niet verder dan de derde en vierde tijd, maar het ging hem naar eigen zeggen vooral om een goed gevoel in de auto te krijgen.

"We moeten ons nog wel verbeteren. Het is niet eenvoudig om hier een foutloos rondje te rijden. Een ronde is niet heel lang, desondanks is het lastig om alles samen te krijgen in één ronde", aldus de Duitser tegenover Motorsport.com.

"Op vrijdagen is Red Bull altijd iets sterker, we gaan zien of dat morgen zaterdag ook het geval is. Ik denk dat het heel close zal zijn, ik heb nog geen favoriet."

Afwachten

Raikkonen, die twee keer als vijfde eindigde, beaamt de woorden van Vettel en benadrukt dat er nog geen conclusies kunnen worden getrokken.

"De sessie is nog maar net afgelopen. Zoals altijd hebben we na de trainingen nog wat werk te verzetten. Laten we afwachten tot zaterdag."

Op het Circuit de Monaco worden zaterdag de laatste vrije training en de kwalificatie verreden. De race begint zondag om 15.10 uur.

Regerend wereldkampioen Lewis Hamilton gaat na vijf Grands Prix aan de leiding in de WK-stand met 95 punten, gevolgd door Vettel (78), zijn teamgenoot Valtteri Bottas (58), Raikkonen (48), Ricciardo (47) en Verstappen (33).