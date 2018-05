Verstappen ziet nog ruimte voor verbetering na toptijden in eerste trainingen

"We hebben vandaag nog niet op de limiet gereden, maar waren toch al erg snel", zegt Verstappen op zijn website. "We hadden geen problemen met de afstelling, ik had het juiste gevoel in de auto en er is nog marge om te verbeteren."

De 20-jarige Nederlander zette donderdag tweemaal de tweede tijd neer, achter teamgenoot Daniel Ricciardo. De Australiër noteerde op de nieuwe hypersoftbanden met 1.11,841 een nieuw baanrecord.

Verstappen noteerde 1.12,035 als snelste rondetijd. Daarmee was het Red Bull-duo zo'n halve seconde sneller dan de concurrentie.

"Het ging vandaag vanaf het begin goed, het was een erg positieve dag", kijkt Verstappen terug. "Onze auto heeft veel grip en laat zich makkelijk besturen, dat is erg belangrijk op een stratencircuit zoals hier in Monaco. Daar ben ik blij mee."

"Dit was een goede start, hopelijk kunnen we dit op zaterdag voortzetten", blikt Verstappen vooruit op de kwalificatie.

Record

Als Verstappen zaterdag poleposition pakt, dan is hij de jongste Formule 1-coureur ooit die een race vooraan mag beginnen. Het record is nu nog in handen van Sebastian Vettel.

De Duitser was in 2008 21 jaar en 72 dagen oud toen hij van pole begon in Italië. Verstappen is zondag 20 jaar en 239 dagen oud.

Twee jaar geleden pakte de 28-jarige Ricciardo in Monaco de enige pole uit zijn carrière. Door een fout van Red Bull tijdens de pitstop moest hij toen de zege aan Lewis Hamilton laten.

Zaterdag om 12.00 uur is eerst nog de derde vrije training, voordat om 15.00 uur de kwalificatie begint. Zondag om 15.10 uur begint de race in het prinsdom.