Ricciardo en Verstappen domineren ook in tweede vrije training Monaco

Ricciardo klokte in het prinsdom een tijd van 1.11,841, waarmee hij 0,194 seconde sneller was dan Verstappen. De 20-jarige Limburger had daarvoor lang de snelste tijd op zijn naam staan.

De goede prestaties van Red Bull in Monaco werden al verwacht. Op het nauwe stratencircuit speelt motorvermogen een veel minder grote rol, waardoor veel aankomt op het chassis. De Oostenrijkse renstal is met name in de trage bochten rapper dan de rest.

Achter het ongenaakbare duo van Red Bull reed Sebastian Vettel in zijn Ferrari naar de derde tijd. De Duitser wist 1.12,413 als snelste tijd neer te zetten.

WK-leider Lewis Hamilton moest genoegen nemen met plek vier. De Mercedes-rijder zat niet ver van de tijd van Vettel vandaan: 1.12,536. Hij bleef Kimi Raikkonen (Ferrari) en teamgenoot Valtteri Bottas voor. Het verschil was met 0,1 seconde erg klein.

Putdeksel

De tweede training werd na krap een uur half uur met een kwartier onderbroken. Een van de putdeksels op het stratencircuit was losgeschoten en moest worden vastgelast.

De meeste coureurs maakten tijdens de eerste twee vrije trainingen direct gebruik van de hypersoftbanden, die in Monaco voor het eerst dit seizoen toegestaan zijn. De verwachting is dat er daardoor dit jaar sneller zal worden gereden in Monte Carlo, waar Verstappen vorig jaar vijfde werd. Vettel won toen de race.

Dit jaar hoopt Verstappen in Monaco voor de tweede keer dit seizoen het podium te halen. Twee weken geleden werd de Limburger, die met 33 punten zesde in de WK-stand staat, derde bij de Grand Prix van Spanje.

Ricciardo, de nummer vijf met 47 punten, won al een race. Hij was de snelste in China. Hamilton gaat met 95 punten aan de leiding.

Op zaterdag worden de laatste vrije training en de kwalificatie verreden. De race begint zondag om 15.10 uur.