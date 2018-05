Verstappen en Ricciardo domineren tijdens eerste vrije training GP Monaco

Met de eerste en tweede plaats maakt Red Bull de favorietenrol voorlopig waar. Verstappen en Ricciardo zouden op het smalle en bochtige circuit - zonder lange rechte stukken - uitstekend voor de dag moeten kunnen komen, omdat de RB14 in de bochten op zijn best is. Dat bleek wel tijdens de eerste vrije training op het stratencircuit van Monte Carlo.

Lewis Hamilton klokte in zijn Mercedes de derde tijd (1.12,480) en Sebastian Vettel van Ferrari zette in 1.13,041 de vierde tijd neer. Kimi Raikkonen (Ferrari) completeerde de top vijf in 1.13,066.

Valtteri Bottas, teamgenoot van Hamilton bij Mercedes, stelde teleur met de zevende tijd (1.13,502), achter de nummer zes Carlos Sainz van Renault (1.13,456).

Verstappen moest zich na de training nog wel bij de stewards melden. Hij verremde zich in de eerste bocht, schoot rechtdoor en reed achteruit terug het circuit op. Daarbij werd Raikkonen gehinderd en dus zou de Limburger een gridstraf kunnen krijgen.

Hypersofts

De meeste coureurs maakten tijdens de eerste vrije training direct gebruik van de hypersoftbanden, die in Monaco voor het eerst dit seizoen toegestaan zijn. De verwachting is dat er daardoor dit jaar sneller zal worden gereden in Monte Carlo, waar Verstappen vorig jaar vijfde werd. Vettel won toen de race.

Dit jaar hoopt Verstappen in Monaco voor de tweede keer dit seizoen het podium te halen. Twee weken geleden werd de twintigjarige Limburger, die met 33 punten zesde in de WK-stand staat, derde bij de Grand Prix van Spanje. Ricciardo, de nummer vijf met 47 punten, won al een race. Hij was de snelste in China. Hamilton gaat met 95 punten aan de leiding.

Later op donderdag, om 15.00 uur, wordt de tweede vrije training verreden in Monaco. Anders dan bij alle andere Grands Prix wordt er in Monte Carlo niet op vrijdag gereden. De derde vrije training en de kwalificatie zijn op zaterdag en de race begint zondag om 15.10 uur.

Voor Verstappen zal veel afhangen van de kwalificatie, omdat inhalen in de nauwe straten nagenoeg onmogelijk is. Hij wil zondag daarom zo ver mogelijk van voren starten.