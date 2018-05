Verstappen denkt dat 'trage bochten' in Monaco kansen bieden voor Red Bull

Verstappen put vertrouwen uit de race van twee weken geleden in Barcelona, toen hij als derde finishte en zo zijn eerste podiumplaats van het Formule 1-seizoen pakte. Met name in de laatste, langzame sector kwam de RB14 goed voor de dag.

"In Monaco heb je veel trage bochten en is het motorisch vermogen van minder belang", zegt hij woensdag op zijn eigen website. "Dus dat is in ons voordeel."

"Mercedes en Ferrari hebben, zodra het gas erop gaat, sowieso altijd meer vermogen. Maar ik denk dat wij over het algemeen een heel goed chassis hebben."

Risico's

Omdat het op het smalle stratencircuit van Monaco bijna onmogelijk is om in te halen, is de kwalificatie zaterdag van groot belang. De nummer zes in de WK-stand past daar zijn strategie dan ook op aan.

"Dat is nodig om het verschil te kunnen maken ten opzichte van andere coureurs", aldus Verstappen. "Iedere rijder denkt hetzelfde. Je moet daarom iets meer risico nemen tussen de vangrails"

"Ik denk dat we nog steeds wel wat tekort gaan komen aan pk's, zoals je op elk circuit ziet. Maar zo'n groot gat gaat het hier niet zijn. Is het ergens anders vijf tienden, dan is het hier twee tienden. En dat is een werkbare situatie."

Poleposition

De twintigjarige coureur vertelde afgelopen weekend bij de Jumbo Racedagen in Zandvoort al dat hij verwacht dat Red Bull om poleposition mee gaat doen. "Hoe minder rechte stukken, hoe beter voor ons. Dus in Monaco hebben we absoluut de beste kans op pole."

Het raceweekend in Monaco gaat donderdag al van start met de eerste twee vrije trainingen. Vrijdag is bij de Grand Prix van Monaco traditiegetrouw een rustdag.

Zaterdag is de derde vrije training, gevolgd door de kwalificatie om 15.00 uur. De race begint een dag later om 15.10 uur. De race in Monaco is de zesde Grand Prix van het seizoen.