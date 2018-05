Alles over GP Monaco: 'Red Bull zal met Ferrari om zege strijden'

"Ik durf mijn geld wel op een overwinning voor Red Bull te zetten. Samen met Ferrari zullen Max Verstappen en Daniel Ricciardo om de zege strijden", zegt Doornbos vanuit Monaco tegen NUsport.

"In de bochtige laatste sector in Barcelona was Red Bull twee weken geleden erg snel. Daar komt het ook op downforce aan, net als in Monaco. Ricciardo zette in Barcelona de snelste rondetijd neer, dat zal hem veel vertrouwen geven voor komend weekend."

De analist van Ziggo Sport reed zelf in de Formule 2 en als testcoureur in de Formule 1 op het stratencircuit, waar dit jaar voor de 65e keer een Grand Prix wordt gehouden. "Ik volg hier alle trainingen op de voet. Na elk klein foutje kan je in de muur belanden en dan loop je het hele weekend achter de feiten aan. Dat maakt elke training interessant om te zien."

"Ik ben megafan van dit circuit. Voor elke coureur geldt dat deze baan in zijn persoonlijke top drie staat, dus ook voor mij. Omdat het zo smal is, moet je het hele weekend fysiek en mentaal tot het uiterste kunnen gaan."

Starttijden GP Monaco Eerste vrije training: donderdag 11.00 uur

Tweede vrije training: donderdag 15.00 uur

Derde vrije training: zaterdag 12.00 uur

Kwalificatie: zaterdag 15.00 uur

Race: zondag 15.10 uur

Donderdag

In tegenstelling tot andere Grand Prix-weekenden zijn de eerste twee vrije trainingen in Monaco niet op vrijdag maar op donderdag. "Elke ronde op een stratencircuit krijg je betere grip. Het is zaak om donderdag aan het eind van de tweede training de set-up helemaal voor elkaar te hebben", aldus Doornbos.

"Op vrijdag is de baan weer open voor verkeer. Als je op zaterdag weer het circuit op gaat, is de grip geheel anders dan donderdag. Daar moet je je niet gek door laten maken, maar je moet gewoon blijven geloven in eigen kunnen."

Sinds 1996 won in Monaco nooit een coureur die zich niet bij de eerste drie gekwalificeerd had. Omdat inhalen op het smalle stratencircuit lastig is, ligt de focus voor alle teams op de kwalificatie.

"Op andere circuits legt Red Bull met de set-up van de auto de nadruk op de race, omdat ze in de kwalificatie normaal gesproken toch niet verder komen dan de derde startrij", zegt Doornbos. "Maar nu weet het team dat het wel vooraan kan komen te staan en zal de kwalificatie topprioriteit krijgen."

De oud-coureur van Minardi en Red Bull waarschuwt voor de gevaren in Q1 en Q2 op het circuit dat met 3,337 kilometer veruit het kortste van de kalender is. "Als je tijdens je snelle ronde in de drukte terechtkomt, kun je een snelle tijd vergeten. Bij Q3 zijn er nog maar tien auto's op baan en is dat gevaar een stuk kleiner. Maar als je in Q1 of Q2 even niet oplet, kun je de schifting zomaar niet overleven."

Circuit de Monaco

Hypersoft

In Monaco mogen de teams voor het eerst de nieuwe hypersoftbanden gebruiken. "Het wordt voor iedereen een verrassing wat die banden precies kunnen", stelt Doornbos. "In Barcelona heeft iedereen ermee kunnen testen, maar toen was de temperatuur veel lager dan nu in Monaco, dus die tests zeggen maar weinig."

Verstappen en Ricciardo kozen ervoor om het maximale aantal van elf setjes hypersoftbanden mee te nemen. "Dat geeft wel aan dat Red Bull voor het maximale gaat", concludeert Doornbos. "Op papier is dit niet een van de beste circuits voor Mercedes. Ook Ferrari, dat heeft in Barcelona een flink pak slaag gekregen van Mercedes, is erop gebrand te winnen."

Doornbos zoekt zondag een plekje bij het zwembad langs het circuit om de race te volgen. "Daar is een chicane die je met 260 kilometer per uur blind in stuurt. Op dat punt zie je echt hoe goed de beste twintig coureurs ter wereld op dit smalle circuit zijn", zegt hij.

"Daarnaast is de hairpin op het eind van de ronde een mooi stuk. Het is helemaal niet erg als je hier met de achterkant van je wagen de vangrail kust. Maar als je achterkant uitbreekt en je raakt de vangrail harder, dan loop je veel schade op en is het waarschijnlijk meteen einde race."

Laatste tien winnaars in Monaco 2017: Sebastian Vettel (Dui/Ferrari)

2016: Lewis Hamilton (GBr/Mercedes)

2015: Nico Rosberg (Dui/Mercedes)

2014: Nico Rosberg (Dui/Mercedes)

2013: Nico Rosberg (Dui/Mercedes)

2012: Mark Webber (Aus/Red Bull)

2011: Sebastian Vettel (Dui/Red Bull)

2010: Mark Webber (Aus/Red Bull)

2009: Jenson Button (GBr/Brawn)

2008: Lewis Hamilton (GBr/McLaren)

Weersomstandigheden

Het lijkt het hele weekend droog te blijven in het prinsdom. "Het heeft de laatste dagen veel geregend, maar inmiddels is het droog", zegt Doornbos. "Jammer, want ik had wel weer eens een race in Monaco willen zien waarbij elk glad zebrabad voor problemen had kunnen zorgen."